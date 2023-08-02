Пышные и вкусные сырники «Как у Мамы». Вроде всё просто, но есть один нюанс

Многие считают, что сырники — весьма калорийный и вредный продукт. Дело в том, что большинство убеждено в большом проценте жирности творога — главного компонента сырников. Однако, в одной порции сырников содержится около 190 калорий. Это намного ниже, нежели калории в блинах и многих йогуртах. Поэтому употреблять сырники на завтрак полезно.

Но, стоит помнить, что диетическими являются не все сырники. Это зависит от начинки, а также жирности творога.

Мы поделимся рецептом полезных пышных и мягких сырников.

Ингредиенты для сырников:

творог — 500 г;

яйцо — шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — ст. л.;

манная крупа — 3 ст. л.;

кукурузный крахмал — 2 ст.л.;

топленое молоко — 1 ст.л.

Приготовление сырников:

В миску с творогом разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахарный песок, тщательно перемешиваем ингредиенты. Добавляем в творожную массу манную крупу, топленое молоко и кукурузный крахмал, заново перемешиваем компоненты.

Оставляем творожное тесто под пищевой пленкой на 20 минут. Далее посыпаем мукой рабочую поверхность, формируем из теста небольшие комочки.

В комочках можно сделать углубление и положить в серединку небольшую клубничку. Для семьи это будет интересный сюрприз!

Накрываем комочки кружкой, крутим по часовой стрелке.

Переворачиваем сырник на другую сторону и под кружкой против часовой стрелке. Получается шайба из творога, которую требуется слегка выровнять руками.

В сковороде на сливочном масле обжариваем сырники с обеих сторон под крышкой на среднем огне.

В качестве соуса можно использовать сметану, смешанную с сахарной пудрой.