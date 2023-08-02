Пышные и вкусные сырники «Как у Мамы». Вроде всё просто, но есть один нюанс

Многие считают, что сырники — весьма калорийный и вредный продукт. Дело в том, что большинство убеждено в большом проценте жирности творога — главного компонента сырников. Однако, в одной порции сырников содержится около 190 калорий. Это намного ниже, нежели калории в блинах и многих йогуртах. Поэтому употреблять сырники на завтрак полезно.
Но, стоит помнить, что диетическими являются не все сырники. Это зависит от начинки, а также жирности творога.
Мы поделимся рецептом полезных пышных и мягких сырников.
Ингредиенты для сырников:
- творог — 500 г;
- яйцо — шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — ст. л.;
- манная крупа — 3 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 2 ст.л.;
- топленое молоко — 1 ст.л.
Приготовление сырников:
В миску с творогом разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахарный песок, тщательно перемешиваем ингредиенты. Добавляем в творожную массу манную крупу, топленое молоко и кукурузный крахмал, заново перемешиваем компоненты.
Оставляем творожное тесто под пищевой пленкой на 20 минут. Далее посыпаем мукой рабочую поверхность, формируем из теста небольшие комочки.
В комочках можно сделать углубление и положить в серединку небольшую клубничку. Для семьи это будет интересный сюрприз!
Накрываем комочки кружкой, крутим по часовой стрелке.
Переворачиваем сырник на другую сторону и под кружкой против часовой стрелке. Получается шайба из творога, которую требуется слегка выровнять руками.
В сковороде на сливочном масле обжариваем сырники с обеих сторон под крышкой на среднем огне.
В качестве соуса можно использовать сметану, смешанную с сахарной пудрой.