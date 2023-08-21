Пышные оладьи без яиц. Делюсь секретом: как приготовить оладьи, которые не опадают после остывания

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Оладьи в прошлом были настолько традиционным блюдом, что не имели отдельных колонок в книгах рецептов. То есть, это блюдо готовилось повсеместно как на столах знати, так и у крестьян. При этом, конкретного рецепта у блюда не было.

Кроме того, оладьи вплоть до XX века не имели правильного названия.

В некоторых губерниях говорили алодьи, в других аладии, в третьих оладьи.

Сейчас оладьи также считаются традиционным славянским блюдом. Однако, они имеют вполне конкретный и грамотный рецепт.

Ингредиенты для оладий:

  • кефир — 500 мл;
  • соль — ½ ч.л.;
  • сахар — 1,5 ст.л.;
  • мука — 300 г;
  • кокосовая стружка — 40 г;
  • нерафинированное кокосовое масло — 2 ст.л.;
  • сода — ½ ст. л.;
  • лимонный сок — ч. л.

Приготовление оладий:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахарный песок, добавляем кокосовую стружку и кокосовое масло. Просеиваем частями в кефир муку, замешиваем тесто.

Обратите внимание, тесто должно сползать с ложки, а не стекать.

Пышные оладьи без яиц. Делюсь секретом: как приготовить оладьи, которые не опадают после остывания

К тесту высыпаем соду, заливаем ее лимонным соком.

В последний раз перемешиваем ингредиенты в тесте. Это одно из главных правил пышных оладий, больше перемешивать их нельзя.

В сковороде разогреваем растительное масло, столовой ложкой выкладываем порции оладий. Обжариваем оладьи с каждой стороны до золотистой корочки.

Пышные оладьи без яиц. Делюсь секретом: как приготовить оладьи, которые не опадают после остывания

Пышные оладьи без яиц. Делюсь секретом: как приготовить оладьи, которые не опадают после остывания

В данный рецепт можно не добавлять кокосовое масло и стружку. Эти компоненты просто добавляют свою изюминку оладьям.

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