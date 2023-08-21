Пышные оладьи без яиц. Делюсь секретом: как приготовить оладьи, которые не опадают после остывания

Оладьи в прошлом были настолько традиционным блюдом, что не имели отдельных колонок в книгах рецептов. То есть, это блюдо готовилось повсеместно как на столах знати, так и у крестьян. При этом, конкретного рецепта у блюда не было.

Кроме того, оладьи вплоть до XX века не имели правильного названия.

В некоторых губерниях говорили алодьи, в других аладии, в третьих оладьи.

Сейчас оладьи также считаются традиционным славянским блюдом. Однако, они имеют вполне конкретный и грамотный рецепт.

Ингредиенты для оладий:

кефир — 500 мл;

соль — ½ ч.л.;

сахар — 1,5 ст.л.;

мука — 300 г;

кокосовая стружка — 40 г;

нерафинированное кокосовое масло — 2 ст.л.;

сода — ½ ст. л.;

лимонный сок — ч. л.

Приготовление оладий:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахарный песок, добавляем кокосовую стружку и кокосовое масло. Просеиваем частями в кефир муку, замешиваем тесто.

Обратите внимание, тесто должно сползать с ложки, а не стекать.

К тесту высыпаем соду, заливаем ее лимонным соком.

В последний раз перемешиваем ингредиенты в тесте. Это одно из главных правил пышных оладий, больше перемешивать их нельзя.

В сковороде разогреваем растительное масло, столовой ложкой выкладываем порции оладий. Обжариваем оладьи с каждой стороны до золотистой корочки.

В данный рецепт можно не добавлять кокосовое масло и стружку. Эти компоненты просто добавляют свою изюминку оладьям.