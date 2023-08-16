Пышные оладьи на кефире с содой – это очень вкусная и простая в исполнении кулинарная идея для вашего домашнего завтрака или чаепития. Такое угощение можно приготовить разными способами. Самые привлекательные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти лучших рецептов с пошаговыми фотографиями.

Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами

Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами – это простое и вкусное угощение для вашего домашнего стола. Можно подавать к завтраку или вместе с чашечкой горячего чая. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт. Порадуйте своих близких аппетитной кулинарной идеей.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 1.5 ст.

Кефир 500 мл.

Яйцо куриное 3 шт.

Сахар-песок по вкусу

Соль 1 щепотка

Сода пищевая 1 ч.л.

Шаги 20 мин.

Пышные оладьи на кефире с содой готовятся очень просто. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем сахар и взбиваем. Выливаем указанное количество кефира. Добавляем в массу соду. Она активируется с помощью кисломолочного продукта. Хорошо все перемешиваем. Просеиваем сюда муку со щепоткой соли. Тщательно перемешиваем до получения однородного теста. Порционно вливаем тесто в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца с обеих сторон. Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами готовы. Угощайтесь!

Пышные бездрожжевые оладьи на кефире с содой

Пышные бездрожжевые оладьи на кефире с содой несложно приготовить в домашних условиях. Такой продукт порадует вас не только своим нежным вкусом, но и аппетитным видом. Отличное решение для питательного завтрака или перекуса. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Кефир – 300 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 100 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кефир добавляем соду и перемешиваем.

Шаг 2. Сюда же разбиваем куриное яйцо и высыпаем сахар. Взбиваем венчиком до однородности.

Шаг 3. Просеиваем в массу муку.

Шаг 4. Замешиваем однородное тесто без комочков.

Шаг 5. Порционно выливаем тесто в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца с обеих сторон.

Шаг 6. Перекладываем угощение на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Шаг 7. Пышные бездрожжевые оладьи на кефире с содой готовы. Можно пробовать!

Оладьи на кефире с содой без яиц

Оладьи на кефире с содой без яиц – это простая и быстрая идея для ваших завтраков или перекусов. Такое угощение можно подавать к столу со сметаной, вареньем и другими дополнениями по вкусу. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного пошагового рецепта!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 100 гр.

Кефир – 100 мл.

Сахар – 1 ст.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 1/3 ч.л.

Уксус – 1 ч.л.

Масло сливочное – 10 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем в глубокую миску теплый кефир. Сюда же добавляем соль, два вида сахара. Перемешиваем.

Шаг 2. Просеиваем сюда муку.

Шаг 3. Перемешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 4. Добавляем соду, гашеную укусом. Снова перемешиваем.

Шаг 5. Порционно выливаем тесто в сковороду с растительным и сливочным маслом.

Шаг 6. Обжариваем до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Оладьи на кефире с содой без яиц готовы. Подавайте к столу, украсив сахарной пудрой.

Оладьи на кефире с содой и яблоками

Оладьи на кефире с содой и яблоками отличаются невероятной нежностью и сочностью. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу вместе с чашечкой горячего чая. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 1-1,5 ст.

Кефир – 1 ст.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Яйцо – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Через мелкое сито просеиваем муку и отправляем ее в глубокую миску. Продукт нужно очистить от мелкого сора и напитать кислородом.

Шаг 2. Отправляем в муку сахар, соду и соль. Перемешиваем сухие компоненты.

Шаг 3. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 4. Выливаем кефир комнатной температуры и начинаем все перемешивать.

Шаг 5. Хорошенько взбиваем венчиком до получения однородного густого состава.

Шаг 6. Очищаем яблоко от кожуры и режем его мелкими кубиками.

Шаг 7. Выкладываем яблоко в тесто и аккуратно все перемешиваем. Яблоко должно равномерно распределиться.

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладываем сюда тесто. Жарим румяные оладьи с обеих сторон.

Шаг 9. Оладьи на кефире с содой и яблоками готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Оладьи на теплом кефире с содой

Оладьи на теплом кефире с содой – это вкусная и несложная в исполнении идея для ваших завтраков или перекусов. Такое угощение можно подавать к столу со сметаной, джемом и другими дополнениями по вкусу. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 240 гр.

Кефир – 250 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Ванилин – 1 гр.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагреваем кефир на плите, пока на поверхности не образуются хлопья.

Шаг 2. Соединяем куриное яйцо с сахаром и солью.

Шаг 3. Взбиваем продукты и постепенно подливаем к ним слегка остывший кефир.

Шаг 4. Постепенно просеиваем сюда муку.

Шаг 5. Высыпаем всю муку. Просеивание избавит ее от комочков и напитает кислородом. Тесто получится более качественным.

Шаг 6. Начинаем перемешивать.

Шаг 7. Высыпаем соду. Снова вымешиваем и даем тесту отдохнуть 5-7 минут.

Шаг 8. Порционно выкладываем тесто в сковороду с растительным маслом. Жарим до румянца с обеих сторон.

Шаг 9. Готовый продукт кладем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 10. Оладьи на теплом кефире с содой готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Пышные оладьи на кефире с содой и уксусом

Пышные оладьи на кефире с содой и уксусом – это отличный вариант для тех, кто хочет приготовить что-то легкое и быстрое на завтрак. Наш пошаговый рецепт поможет приготовить нежный и питательный продукт на кефире с уксусом и содой, который будет радовать вас своим вкусом и аппетитным видом.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Кефир – 0,5 л.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 4 ст.л.

Соль – 2 щепотки.

Сода – 0,5 ч.л.

Уксус – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца. К ним отправляем соль и два вида сахара. Выливаем половину кефира.

Шаг 2. Хорошо вымешиваем содержимое до растворения сухих ингредиентов.

Шаг 3. Добавляем в яичную массу просеянную муку.

Шаг 4. Хорошо перемешиваем содержимое до исчезновения комочков.

Шаг 5. Выливаем оставшийся кефир и растительное масло. Перемешиваем.

Шаг 6. Добавляем соду, гашеную уксусом.

Шаг 7. Замешиваем однородное тесто.

Шаг 8. Хорошо разогреваем сковороду. Порционно выкладываем в нее тесто.

Шаг 9. Обжариваем оладьи с обеих сторон до яркого румянца.

Шаг 10. Пышные оладьи на кефире с содой и уксусом готовы. Можно подавать к столу и пробовать!

Оладьи на кефире с бананом

Оладьи на кефире с бананом – это интересная идея для вашего быстрого и сладкого перекуса. Также такое угощение можно подавать вместе с чаем. Порадуйте себя и близких и приготовьте банановые оладьи по нашему проверенному кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Кефир – 250 мл.

Банан – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 1,5 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку в глубокую миску. Смешиваем ее с солью и содой.

Шаг 2. Очищаем бананы и разминаем их вилкой в отдельной посуде.

Шаг 3. К бананам разбиваем куриные яйца и добавляем сахар. Вымешиваем до однородности.

Шаг 4. Выливаем кефир и снова перемешиваем.

Шаг 5. Соединяем полученную массу с мукой.

Шаг 6. Вымешиваем венчиком однородное тесто.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выливаем на него тесто с помощью столовой ложки.

Шаг 8. Обжариваем заготовки с обеих сторон до румянца.

Шаг 9. Готовый продукт перекладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 10. Оладьи на кефире с бананом готовы. Подавайте к столу с вашими любимыми дополнениями!

Творожные оладьи на кефире с содой

Творожные оладьи на кефире с содой получаются невероятно нежными и тающими во рту. Идеальное решение для вашего семейного завтрака или чаепития. Предлагаем приятно удивить родных с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Получится даже у новичков!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 8-9 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 80 гр.

Творог – 200 гр.

Кефир – 1 ст.

Сода – 5 гр.

Соль – 1 щепотка.

Цедра мандариновая – 5 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем куриные яйца, сахар и соль.

Шаг 2. Взбиваем продукты до однородной смеси.

Шаг 3. Творог растираем вилкой в другой посуде.

Шаг 4. Выливаем к творогу кефир и еще раз все вместе растираем.

Шаг 5. Выливаем сюда яичную смесь, перемешиваем.

Шаг 6. Высыпаем муку с содой и мандариновой цедрой.

Шаг 7. Замешиваем густое однородное тесто.

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выливаем сюда тесто с помощью столовой ложки.

Шаг 9. Обжариваем заготовки с обеих сторон до румянца.

Шаг 10. Готовый продукт перекладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 11. Творожные оладьи на кефире с содой готовы. Угощайтесь!