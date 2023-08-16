Пышные оладьи на кефире с содой

По
Admin
-
0
41

Пышные оладьи на кефире с содой – это очень вкусная и простая в исполнении кулинарная идея для вашего домашнего завтрака или чаепития. Такое угощение можно приготовить разными способами. Самые привлекательные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти лучших рецептов с пошаговыми фотографиями.

Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами

Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами – это простое и вкусное угощение для вашего домашнего стола. Можно подавать к завтраку или вместе с чашечкой горячего чая. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт. Порадуйте своих близких аппетитной кулинарной идеей.

Пышные оладьи на кефире с содой

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 1.5 ст.
  • Кефир 500 мл.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Сахар-песок  по вкусу
  • Соль 1 щепотка
  • Сода пищевая 1 ч.л.

Шаги 20 мин.

  1. Пышные оладьи на кефире с содой

    Пышные оладьи на кефире с содой готовятся очень просто. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, добавляем сахар и взбиваем.

  2. Пышные оладьи на кефире с содой

    Выливаем указанное количество кефира.

  3. Пышные оладьи на кефире с содой

    Добавляем в массу соду. Она активируется с помощью кисломолочного продукта.

  4. Пышные оладьи на кефире с содой

    Хорошо все перемешиваем.

  5. Пышные оладьи на кефире с содой

    Просеиваем сюда муку со щепоткой соли.

  6. Пышные оладьи на кефире с содой

    Тщательно перемешиваем до получения однородного теста.

  7. Пышные оладьи на кефире с содой

    Порционно вливаем тесто в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца с обеих сторон.

  8. Пышные оладьи на кефире с содой

    Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами готовы. Угощайтесь!

Пышные бездрожжевые оладьи на кефире с содой

Пышные бездрожжевые оладьи на кефире с содой несложно приготовить в домашних условиях. Такой продукт порадует вас не только своим нежным вкусом, но и аппетитным видом. Отличное решение для питательного завтрака или перекуса. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Кефир – 300 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 100 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кефир добавляем соду и перемешиваем.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 2. Сюда же разбиваем куриное яйцо и высыпаем сахар. Взбиваем венчиком до однородности.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 3. Просеиваем в массу муку.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 4. Замешиваем однородное тесто без комочков.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 5. Порционно выливаем тесто в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца с обеих сторон.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 6. Перекладываем угощение на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 7. Пышные бездрожжевые оладьи на кефире с содой готовы. Можно пробовать!

Пышные оладьи на кефире с содой

Оладьи на кефире с содой без яиц

Оладьи на кефире с содой без яиц – это простая и быстрая идея для ваших завтраков или перекусов. Такое угощение можно подавать к столу со сметаной, вареньем и другими дополнениями по вкусу. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного пошагового рецепта!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 100 гр.
  • Кефир – 100 мл.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сода – 1/3 ч.л.
  • Уксус – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 10 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем в глубокую миску теплый кефир. Сюда же добавляем соль, два вида сахара. Перемешиваем.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 2. Просеиваем сюда муку.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 3. Перемешиваем до исчезновения комочков.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 4. Добавляем соду, гашеную укусом. Снова перемешиваем.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 5. Порционно выливаем тесто в сковороду с растительным и сливочным маслом.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 6. Обжариваем до яркого румянца с обеих сторон.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 7. Оладьи на кефире с содой без яиц готовы. Подавайте к столу, украсив сахарной пудрой.

Пышные оладьи на кефире с содой

Оладьи на кефире с содой и яблоками

Оладьи на кефире с содой и яблоками отличаются невероятной нежностью и сочностью. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу вместе с чашечкой горячего чая. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 1-1,5 ст.
  • Кефир – 1 ст.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Через мелкое сито просеиваем муку и отправляем ее в глубокую миску. Продукт нужно очистить от мелкого сора и напитать кислородом.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 2. Отправляем в муку сахар, соду и соль. Перемешиваем сухие компоненты.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 3. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 4. Выливаем кефир комнатной температуры и начинаем все перемешивать.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 5. Хорошенько взбиваем венчиком до получения однородного густого состава.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 6. Очищаем яблоко от кожуры и режем его мелкими кубиками.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 7. Выкладываем яблоко в тесто и аккуратно все перемешиваем. Яблоко должно равномерно распределиться.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладываем сюда тесто. Жарим румяные оладьи с обеих сторон.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 9. Оладьи на кефире с содой и яблоками готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Пышные оладьи на кефире с содой

Оладьи на теплом кефире с содой

Оладьи на теплом кефире с содой – это вкусная и несложная в исполнении идея для ваших завтраков или перекусов. Такое угощение можно подавать к столу со сметаной, джемом и другими дополнениями по вкусу. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 240 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагреваем кефир на плите, пока на поверхности не образуются хлопья.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 2. Соединяем куриное яйцо с сахаром и солью.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 3. Взбиваем продукты и постепенно подливаем к ним слегка остывший кефир.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 4. Постепенно просеиваем сюда муку.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 5. Высыпаем всю муку. Просеивание избавит ее от комочков и напитает кислородом. Тесто получится более качественным.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 6. Начинаем перемешивать.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 7. Высыпаем соду. Снова вымешиваем и даем тесту отдохнуть 5-7 минут.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 8. Порционно выкладываем тесто в сковороду с растительным маслом. Жарим до румянца с обеих сторон.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 9. Готовый продукт кладем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 10. Оладьи на теплом кефире с содой готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Пышные оладьи на кефире с содой

Пышные оладьи на кефире с содой и уксусом

Пышные оладьи на кефире с содой и уксусом – это отличный вариант для тех, кто хочет приготовить что-то легкое и быстрое на завтрак. Наш пошаговый рецепт поможет приготовить нежный и питательный продукт на кефире с уксусом и содой, который будет радовать вас своим вкусом и аппетитным видом.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Кефир – 0,5 л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Уксус – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца. К ним отправляем соль и два вида сахара. Выливаем половину кефира.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 2. Хорошо вымешиваем содержимое до растворения сухих ингредиентов.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 3. Добавляем в яичную массу просеянную муку.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 4. Хорошо перемешиваем содержимое до исчезновения комочков.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 5. Выливаем оставшийся кефир и растительное масло. Перемешиваем.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 6. Добавляем соду, гашеную уксусом.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 7. Замешиваем однородное тесто.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 8. Хорошо разогреваем сковороду. Порционно выкладываем в нее тесто.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 9. Обжариваем оладьи с обеих сторон до яркого румянца.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 10. Пышные оладьи на кефире с содой и уксусом готовы. Можно подавать к столу и пробовать!

Пышные оладьи на кефире с содой

Оладьи на кефире с бананом

Оладьи на кефире с бананом – это интересная идея для вашего быстрого и сладкого перекуса. Также такое угощение можно подавать вместе с чаем. Порадуйте себя и близких и приготовьте банановые оладьи по нашему проверенному кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Банан – 2 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку в глубокую миску. Смешиваем ее с солью и содой.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 2. Очищаем бананы и разминаем их вилкой в отдельной посуде.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 3. К бананам разбиваем куриные яйца и добавляем сахар. Вымешиваем до однородности.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 4. Выливаем кефир и снова перемешиваем.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 5. Соединяем полученную массу с мукой.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 6. Вымешиваем венчиком однородное тесто.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выливаем на него тесто с помощью столовой ложки.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 8. Обжариваем заготовки с обеих сторон до румянца.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 9. Готовый продукт перекладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 10. Оладьи на кефире с бананом готовы. Подавайте к столу с вашими любимыми дополнениями!

Пышные оладьи на кефире с содой

Творожные оладьи на кефире с содой

Творожные оладьи на кефире с содой получаются невероятно нежными и тающими во рту. Идеальное решение для вашего семейного завтрака или чаепития. Предлагаем приятно удивить родных с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Получится даже у новичков!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 8-9 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 80 гр.
  • Творог – 200 гр.
  • Кефир – 1 ст.
  • Сода – 5 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Цедра мандариновая – 5 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем куриные яйца, сахар и соль.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 2. Взбиваем продукты до однородной смеси.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 3. Творог растираем вилкой в другой посуде.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 4. Выливаем к творогу кефир и еще раз все вместе растираем.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 5. Выливаем сюда яичную смесь, перемешиваем.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 6. Высыпаем муку с содой и мандариновой цедрой.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 7. Замешиваем густое однородное тесто.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 8. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выливаем сюда тесто с помощью столовой ложки.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 9. Обжариваем заготовки с обеих сторон до румянца.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 10. Готовый продукт перекладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Пышные оладьи на кефире с содой

Шаг 11. Творожные оладьи на кефире с содой готовы. Угощайтесь!

Пышные оладьи на кефире с содой

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА