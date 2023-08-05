Пышные оладьи на кефире – это быстрый и вкусный завтрак для всей семьи. Тесто для них замешивается на кефире дрожжевым или бездрожжевым способом с добавлением соды с разрыхлителем, что придает этой утренней выпечке особую пышность. Разные варианты замеса теста и нюансы жарки кефирных оладий вы можете выбрать в предлагаемой теме.

Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами

Пышные оладьи на кефире с содой и яйцами являются классическим вариантом этой утренней выпечки. Молочная кислота кефира в дополнении содой делает тесто очень пористым, клейким и оладьи получаются подобны булочкам. Все ингредиенты для такого теста берутся одинаковой комнатной температуры, мука обязательно просеивается, сода добавляется в конце замеса и тесту нужно 10-15 минут для расстойки.

Ингредиенты –+4 порц.

Кефир 250 мл.

Мука 7 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Яйцо куриное 1 шт.

Сода пищевая ½ ч.л.

Соль ½ ч.л.

Масло растительное для жарки

Шаги 50 мин.

Пышные оладьи на кефире готовятся очень просто. В посуду для замеса теста разбивается одно яйцо. К нему насыпается сахар и вилкой или венчиком, только не миксером, эти ингредиенты просто смешиваются до растворения сахара. Затем к ним наливается стакан кефира и все еще раз перемешивается. Порционно к кефирной массе насыпается мука, добавляется соль и одновременно замешивается тесто до однородной текстуры и оставляется на 10-15 минут для «отдыха». В последнюю очередь к тесту добавляется сода. Консистенция замешанного теста должна получиться, как у густой сметаны, поэтому можно добавить еще немного муки. Жарятся кефирные оладьи, как и обычные, на разогретом растительном масле. Тесто на сковороду выливается смоченной в воде ложкой, чтобы не прилипало. Обжариваются оладьи на небольшом огне и до румяного цвета с обеих сторон. За время жарки они становятся очень пышными. Приготовленные пышные оладьи на кефире с содой и яйцами сервируются к завтраку горячими и в дополнении любым топпингом. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на кефире с разрыхлителем

Пышные оладьи на кефире с разрыхлителем вместо соды отлично сохраняют свою пышную текстуру, красивый вид и после жарки не оседают. Кроме разрыхлителя, для пышных оладий важна правильная пропорция муки и густая текстура замешанного теста. Сахар добавляется по своему вкусу и можно добавить меньше, для подачи оладий закуской к другим блюдам.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл.

Мука – 300 гр.

Сахар – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 10 гр.

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить все ингредиенты для оладий, согласно пропорции рецепта. Кефир и яйцо взять комнатной температуры.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбить яйцо, насыпать сахар с солью и налить кефир.

Шаг 3. С помощью венчика эти ингредиенты просто перемешать до однородного состояния и без активного взбивания.

Шаг 4. В кефирную массу через сито просеять муку с разрыхлителем, одновременно перемешивая все венчиком.

Шаг 5. Так как тесто будет при этом становиться более густым, то завершить замес лопаткой. Правильно замешанное тесто должно с лопатки сползать, а не стекать. Оставить его на 15 минут, чтобы разрыхлитель вступил в реакцию с кефиром.

Шаг 6. По истечении этого времени в сковороде хорошо разогреть немного растительного масла. Столовой ложкой выкладывать кефирное тесто на сковороду, формируя небольшие одинаковые оладьи.

Шаг 7. Жарить оладьи на небольшом огне и до румяной с «пупырышками» воздуха корочки с одной стороны.

Шаг 8. Затем аккуратно перевернуть и так же обжарить на другой стороне. Обжаренные оладьи переложить на бумажные салфетки для удаления лишнего масла.

Шаг 9. Приготовленные пышные оладьи на кефире с разрыхлителем уложить на блюдо и подать к столу горячими с любым топпингом. Приятного аппетита!

Пышные бездрожжевые оладьи на кефире

Пышные бездрожжевые оладьи на кефире или по-другому, на бездрожжевом кефирном тесте готовятся проще и быстрее, чем с дрожжами, а пышностью и вкусом им не уступают. В этом рецепте тесто замешиваем на кефире, муке, яйце и соде.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Кефир – 250 мл.

Вода – 40 мл.

Мука – 220-250 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 60 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмериваем, согласно пропорции рецепта, простой набор ингредиентов для оладий. Муку просеиваем через сито.

Шаг 2. В пиалу разбиваем яйцо, насыпаем сахар с солью и венчиком перемешиваем в однородную массу.

Шаг 3. В ковшик наливаем кефир с водой и немного подогреваем на небольшом огне.

Шаг 4. Теплую кефирную массу переливаем в посуду для замеса теста, добавляем взбитое с сахаром яйцо и перемешиваем.

Шаг 5. Затем порционно и при одновременном перемешивании, насыпаем в эту массу просеянную муку.

Шаг 6. Замешиваем тесто до густой однородной текстуры.

Шаг 7. В замешанное тесто высыпаем соду и быстро еще раз перемешиваем.

Шаг 8. Столовой ложкой выкладываем тесто на разогретое растительное масло и жарим в течение минуты на одной стороне и на небольшом огне.

Шаг 9. Затем оладьи переворачиваем и жарим еще полминуты на другой стороне и под прикрытой крышкой.

Шаг 10. Приготовленные пышные бездрожжевые оладьи на кефире перекладываем для удаления масла на бумажные салфетки, а затем выкладываем на порционные тарелки и подаем к завтраку горячими в дополнении со сметаной. Приятного аппетита!

Оладьи на кефире без яиц

Оладьи на кефире без яиц получаются пышными и нежными, но есть нюансы в их приготовлении: мука и кефир обязательно отмериваются на весах или мерной посудой, тесто замешивается только ложкой или венчиком, и важна правильная последовательность в добавлении ингредиентов к кефиру. В этом рецепте к кефирному тесту добавляем соду.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кефир – 200 мл.

Мука – 150 гр.

Сахар – 1 ст.л.

Сода – 0.5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Для декора:

Темный шоколад – по вкусу.

Сахарная пудра – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее достать из холодильника кефир. Отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для оладий.

Шаг 2. Кефир перелить в посуду для замеса теста и растворить в нем сахар с солью.

Шаг 3. В кефирную массу небольшими порциями пересыпать просеянную муку и венчиком сразу эти ингредиенты перемешивать до густой и однородной консистенции. К замешанному тесту добавить соду, быстро перемешать и дать ему 15 минут для реакции соды с молочной кислотой кефира.

Шаг 4. По истечении этого времени обжарить оладьи на разогретом растительном масле на небольшом огне и до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 5. Приготовленные оладьи на кефире без яиц переложить на порционные тарелки, декорировать темным шоколадом с сахарной пудрой и сразу горячими сервировать к столу. Приятного аппетита!

Воздушные оладьи на кефире с сухими дрожжами

Оладьи на кефире с сухими дрожжами получаются очень воздушными и нежными, за счет быстрого процесса брожения этих двух ингредиентов. Для хорошего подъема теста достаточно 20 минут, только кефир нужно взять теплый. Кефирные оладьи на сухих дрожжах у вас не осядут и не будут черствыми.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кефир – 200 мл.

Мука – 350 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Сухие дрожжи – 12 гр.

Соль – 1 щепотка.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить и подготовить, согласно пропорции рецепта, простой набор ингредиентов для оладий. Просеять муку и немного подогреть кефир или взять его комнатной температуры.

Шаг 2. Перелить кефир в посуду для замеса теста и полностью растворить в нем сахар с сухими дрожжами и щепоткой соли.

Шаг 3. В кефирную массу разбить яйца и перемешать. Затем пересыпать к ней просеянную муку.

Шаг 4. С помощью венчика или вилки замесить тесто до однородной густой консистенции и оставить на 20 минут при комнатной температуре для подъема.

Шаг 5. Подошедшее тесто повторно не перемешивать, а сразу смоченной в воде ложкой порционно выкладывать на разогретое на сковороде масло. Обжарить оладьи на обеих сторонах и на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 6. Приготовленные воздушные оладьи на кефире с сухими дрожжами разложить по порционным тарелкам и подать к завтраку горячими в дополнении с любым топпингом. Приятного аппетита!

Вкусные оладьи на кефире с яблоками

Вкусные оладьи на кефире с яблоками готовим на кефирном бездрожжевом тесте с добавлением соды или разрыхлителя, что эту утреннюю выпечку делает пышной, нежной и с приятным яблочным послевкусием. В этом рецепте тесто замешиваем с разрыхлителем и яйцом. Яблоки выбираем плотные кисло-сладких сортов, нарезаем кусочками и добавляем в тесто. Жарим оладьи на топленом масле. Рецепт простой, быстрый и очень вкусный.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кефир – 300 мл.

Мука – 220 гр.

Яйцо – 3 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л. без горки.

Сахар – 40 гр.

Соль – 1 щепотка.

Ванилин – по вкусу.

Яблоки – 200 гр.

Масло топленое – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для яблочных оладий отмерьте, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Большое яблоко очистите от кожуры с сердцевиной и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. В посуду для замеса теста разбейте три куриных яйца и насыпьте соль с сахаром.

Шаг 4. Налейте немного подогретый кефир и венчиком перемешайте эти ингредиенты в однородную массу. Сильно взбивать не надо.

Шаг 5. Через сито насыпьте к кефирной массе нужное количество муки с разрыхлителем и так же венчиком замесите тесто. Консистенция теста должна быть густой, как жирная сметана.

Шаг 6. В тесто переложите яблочную нарезку.

Шаг 7. Ложкой, что лучше, чем венчиком, перемешайте яблочные кусочки с тестом. По желанию, в тесто добавьте немного ванилина.

Шаг 8. В сковороде разогрейте часть топленого масла и ложкой выложите замешанное тесто в форме небольших одинаковых оладий.

Шаг 9. Пожарьте оладьи 1-2 минуты и до румяной корочки на одной стороне. Затем переверните на другую сторону и пожарьте под прикрытой крышкой и на небольшом огне, чтобы оладьи пропеклись и стали пышными.

Шаг 10. Приготовленные вкусные оладьи на кефире с яблоками подайте к завтраку горячими в дополнении с любым сладким топпингом или сметаной. Приятного аппетита!

Пышные оладьи на кефире с манкой

Пышные оладьи на кефире с манкой имеют свои нюансы в приготовлении: тесто должно быть достаточно густым и ему нужно минимум полчаса для настаивания и набухания манки. В этом рецепте замешиваем тесто на кефире, манке, без добавления муки, яйцах и соде. Оладьи с манкой хорошо поднимаются и никогда не бывают плоскими, как с мукой.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кефир – 250 мл.

Манка – 270 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сода – ½ ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Соль –½ ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для таких оладий. Кефир и яйца из холодильника достаньте заранее. Чтобы не были холодными.

Шаг 2. Яйца разбейте в посуду для замеса теста и насыпьте к ним сахар.

Шаг 3. На небольшой скорости эти ингредиенты немного взбейте до изменения цвета на светлый и появления легкой пенки на поверхности.

Шаг 4. В яичную массу налейте кефир и сразу насыпьте нужное количество манки.

Шаг 5. Затем насыпьте соль с ванилином.

Шаг 6. Ложкой, а не миксером, замесите тесто до густой однородной текстуры. Замешанное тесто оставьте минимум на полчаса, а лучше на час, чтобы манка хорошо набухла и сделала тесто более густым.

Шаг 7. Готовность манного теста к выпечке проверьте, попробовав на язык, при этом манка не должна хрустеть и ощущаться крупой.

Шаг 8. В тесто насыпьте соду и хорошо перемешайте.

Шаг 9. В сковороде хорошо разогрейте немного растительного масла. Манное тесто столовой ложкой и с помощью чайной, так как оно густое, выкладывайте в горячее масло в форме небольших оладий.

Шаг 10. Жарьте оладьи в течение 2 минут с каждой стороны и на небольшом огне, чтобы тесто пропеклось и оладьи стали пышными.

Шаг 11. Лишнее масло с обжаренных оладий удалите бумажными салфетками.

Шаг 12. Приготовленные пышные оладьи на кефире с манкой к столу подайте горячими, дополнив сладким топпингом или кусочками свежих фруктов. Приятного аппетита!

Оладьи на кефире с бананом

Оладьи на кефире с бананом будут у вас вкусным и полезным вариантом быстрого завтрака и особенно для детей. Обычно банан добавляется в кефирное бездрожжевое тесто в измельченном виде, но при этом теряется вкус этого фрукта. В этом рецепте бананы берем неперезрелые, нарежем кусочками и сделаем начинкой оладий. Тесто замешиваем на теплом кефире с мукой, яйцом и содой.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 18 шт.

Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 1 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Банан – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно рецепту и нужному вам количеству порций, все ингредиенты для банановых оладий.

Шаг 2. В посуду для замеса теста насыпать через сито муку, добавить соду, соль, сахар и ложкой перемешать.

Шаг 3. К сухим ингредиентам разбить яйцо.

Шаг 4. Затем налить стакан немного подогретого кефира.

Шаг 5. Венчиком замесить тесто до однородной текстуры и оставить его на 20 минут для набухания клейковины.

Шаг 6. Бананы очистить от кожуры и нарезать кружками толщиной чуть менее сантиметра.

Шаг 7. В сковороде хорошо разогреть растительное масло. Ложкой на сковороду выкладывать немного теста в форме небольших оладий. На середину их положить по кусочку банана и покрыть сверху тестом.

Шаг 8. Обжарить оладьи на небольшом огне по несколько минут с каждой стороны и до румяной корочки. Оладьи тонкие, жарятся быстро, поэтому следите, чтобы не подгорели.

Шаг 9. Приготовленные оладьи на кефире с бананом подать к завтраку горячими, но они будут вкусными и в холодном виде. Приятного аппетита!

Творожные оладьи на кефире

Хорошим вариантом из широкой линейки быстрой домашней выпечки могут быть у вас творожные оладьи на кефире. Такие оладьи отличает большая воздушность по сравнению с сырниками, и большая сытность по сравнению с обычными оладьями. Творог выбирается жирный и не сухой, а жирность кефира особого значения не имеет. Тесто замешиваем с добавлением яиц и соды.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Кефир – 410 мл.

Творог – 400 гр.

Мука – 260 гр.

Яйцо – 4 шт.

Сода – 2 ч.л.

Сахар – 180 гр.

Соль – 2 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмериваем, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для оладий. Кефир и яйца заранее выдерживаем при комнатной температуре, чтобы не были холодными.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбиваем куриные яйца, насыпаем сахар и венчиком немного взбиваем. Затем наливаем кефир и перемешиваем до однородного состояния и полного растворения сахара.

Шаг 3. Творог хорошо разминаем вилкой или блендером, чтобы стал однородной массой. Перекладываем его в кефирную смесь, и все еще раз перемешиваем.

Шаг 4. Муку просеиваем через сито, смешиваем с содой, пересыпаем к жидким ингредиентам и замешиваем тесто. Текстура его должна получиться однородной и густой.

Шаг 5. Жарим оладьи на разогретом растительном масле на среднем огне и по 1-1,5 минуты с каждой стороны.

Шаг 6. Перед каждой порцией оладий в сковороду добавляем немного масла.

Шаг 7. Приготовленные творожные оладьи на кефире подаем к столу горячими и в дополнении со сладким топпингом или сметаной. Приятного аппетита!

Пышные оладушки на теплом кефире

Оладушки на теплом кефире получаются очень пышными за счет активного воздействия нагретого кефира с содой или разрыхлителем. Они быстро поднимаются при жарке, не впитывают много масла и сохраняют пышность при остывании. В этом рецепте тесто замешиваем на кефире с любой жирностью, яйце и разрыхлителе.

Время готовки: 60 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Кефир – 250 мл.

Мука – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 10 гр.

Сахар – 1 ст.

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для оладий. Просейте муку. Кефир немного подогрейте в микроволновке или на плите.

Шаг 2. Разбейте одно яйцо в посуду для замеса теста и насыпьте к нему сахар.

Шаг 3. Миксером на небольшой скорости эти ингредиенты взбейте в течение 1-2 минут.

Шаг 4. В эту смесь налейте теплый кефир и перемешайте.

Шаг 5. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, пересыпьте в кефирную массу и замесите тесто до однородной текстуры.

Шаг 6. Затем тесто прикройте пленкой и оставьте на 20 минут, чтобы набухла клейковина муки и разрыхлитель вступил в реакцию с кефиром.

Шаг 7. За это время тесто немного увеличится в объеме, и перемешивать его не нужно, а сразу приступать к жарке.

Шаг 8. Обжарьте оладьи на хорошо разогретом растительном масле на небольшом огне, по пару минут и до румяного цвета с обеих сторон.

Шаг 9. Приготовленные пышные оладушки на теплом кефире подайте к завтраку горячими, дополнив сметаной или сладким топпингом. Приятного аппетита!