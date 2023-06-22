Сегодня редакция «Со Вкусом» расскажет вам рецепт любимого блюда Бориса Джонсона. Практически все иностранные делегации, приезжающие в Киев, на завтрак заказывают именно сырники. Некоторые при этом ссылаются на то, что попробовать их рекомендовал именно экс-премьер Великобритании. Ведь такого лакомства в других кухнях мира просто не сыскать.

Некоторые народы, конечно же, готовят блюда из жареного сыра. Но обычно это полутвердые сыры, которые жарят, чтобы слегка расплавить. А вот обычного домашнего творога в жареном виде не готовят нигде. Иностранцы говорят, что это не что иное, как котлеты из мягкого сыра. Пусть так. В любом случае сырники, запеченные в духовке — это очень вкусный, сытный и полезный завтрак для каждого.

Как приготовить пышные сырники, запеченные в духовке

Готовить их очень легко. Этот рецепт прост и не требует к себе много внимания. А чтобы готовое блюдо получилось еще и полезным, вместо сковороды используйте духовой шкаф или мультиварку. Совет от редакции: выбирайте достаточно сухой и однородно-кремовый творог. Если сыр большими кусками, то просто разомните его вилкой.

Ингредиенты

Творог500 г Яйцо1 шт. Пшеничная мука70 г Сахар4 ст. л. Изюм50 г Ванильный сахар10 г Соль1 щеп. Клубника по вкусу Лимонная цедра по вкусу

Приготовление

В емкость с творогом добавьте сахар, ванильный сахар, яйцо и щепотку соли. Перемешайте. Просейте муку, тщательно перемешивая творожную массу. Чем более однородной она получится, тем нежнее будут сырники. Вымесите тесто и сформируйте 13–15 сырников. Затем выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте сырники в духовке при 180 градусах в течение 15–20 минут.

Рекомендуем подавать сырники теплыми со свежей клубникой, цедрой апельсина и сливками. В классическом варианте — со сметаной. В любом случае блюдо получится очень вкусным, сытным и красивым. А вот как приготовить творожно-яблочную запеканку на сковороде, можно прочесть здесь.