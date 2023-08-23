Пышный бисквит для торта

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Пышный бисквит для торта – это основа домашних десертов, от которых зависит структура, вкус и внешний вид готового кондитерского изделия. Для того чтобы избежать неприятных моментов при сборке и дегустации аппетитных десертов, нужно использовать лишь проверенные рецепты. Таким образом, ваш бисквит никогда не осядет и не останется непропеченным. Соответственно, выбрав рецепт в этой статье, ваш тортик точно ничто не испортит! Выбираем подходящий для вас вариант и приступаем!

Простой и пышный бисквит для торта в домашних условиях

Простой и пышный бисквит для торта в домашних условиях может приготовить каждый и навсегда забыть о том, чтобы покупать десерты в кондитерских! Для готовки вам потребуются те компоненты, которые есть в постоянном наличии на каждой кухне – приступим же!

Пышный бисквит для торта

Ингредиенты –+1 порц.

  • Яйцо куриное 5 1
  • Мука 1 ст.
  • Сахар-песок 1 ст.
  • Ванилин 1.5 гр.
  • Масло сливочное 20 гр.

Шаги 60 мин.

  1. Пышный бисквит для торта

    Пышный бисквит для торта очень просто можно приготовить в духовке в домашних условиях. Первым делом выстилаем дно разъемного кольца листом пекарской бумаги, промазываем кусочком сливочного масла.

  2. Пышный бисквит для торта

    В глубокую емкость разбиваем яйца и высыпаем всю порцию сахарного песка.

  3. Пышный бисквит для торта

    Вооружаемся миксером и на протяжении 10 минут взбиваем компоненты на максимальных оборотах.

  4. Пышный бисквит для торта

    В полученную пену высыпаем предварительно просеянную муку и ванилин.

  5. Пышный бисквит для торта

    Включаем маленькую скорость венчиков и соединяем ингредиенты.

  6. Пышный бисквит для торта

    Состав переливаем в огнеупорную формочку.

  7. Пышный бисквит для торта

    Первые 10 минут выпекаем бисквит при 180 градусах, затем убавляем температуру до 160 и засекаем еще 25-30 минут. Пышный бисквит для торта готов! Остужаем и дегустируем. Приятного аппетита!

Классический шоколадный бисквит в духовке

Классический шоколадный бисквит в духовке готовится всего лишь из пяти ингредиентов и всегда получается невероятно высоким и пышным! Для приготовления вам не потребуется даже отделять белки от желтков и смешивать компоненты в какой-то определенной последовательности.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар-песок – 140 гр.
  • Мука – 120 гр.
  • Какао-порошок – 20 гр.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сахарный песок и яйца взбиваем в пену при помощи миксера.

Пышный бисквит для торта

Шаг 2. Вводим сухие компоненты: разрыхлитель, муку и какао-порошок.

Пышный бисквит для торта

Шаг 3. Смешиваем ложкой до гладкости и однородности.

Пышный бисквит для торта

Шаг 4. Выливаем тесто в разъемную форму, выстеленную пергаментом.

Пышный бисквит для торта

Шаг 5. Готовим угощение в течение 45 минут при 180 градусах. Остужаем и только затем извлекаем из посуды.

Пышный бисквит для торта

Шаг 6. Приятного чаепития!

Пышный бисквит для торта

Пышный и воздушный бисквит на молоке

Пышный и воздушный бисквит на молоке – это классика кондитерского мира, на основе которой готовится огромное количество всеми любимых тортиков. Несмотря на то, что лакомство выпекается быстро, ему все же требуется время для стабилизации – около 6 часов.

Время готовки – 6 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Молоко – 150 мл.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Мука – 220 гр.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.
  • Сахар ванильный – 8 гр.
  • Соль – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса, подготавливаем посуду: дно разъемного кольца застилаем фольгой, цепляя ее края за бортики с внешней стороны. Помещаем форму на плоский противень.

Пышный бисквит для торта

Шаг 2. Яйца разбиваем в тарелку и подсыпаем два вида сахара и соль, взбиваем до состояния пены, постепенно наращивая обороты миксера.

Пышный бисквит для торта

Шаг 3. Яичная масса густеет, остаются следы от венчиков. Как правило, на этот этап уходит около 10 минут.

Пышный бисквит для торта

Шаг 4. Перемешиваем муку с разрыхлителем и постепенно вводим сухую смесь в воздушную массу, работая силиконовой лопаткой сверху-вниз.

Пышный бисквит для торта

Шаг 5. Параллельно прогреваем в сотейнике сливочное масло и молоко.

Пышный бисквит для торта

Шаг 6. В 2-3 этапа переливаем масляной раствор в тесто, лишь соединяя компоненты, долго перемешивать не следует.

Пышный бисквит для торта

Шаг 7. Выливаем тесто в форму и убираем в духовку, предварительно прогретую до 170 градусов. Первые 20-25 минут дверцу не открываем.

Пышный бисквит для торта

Шаг 8. Общее время в духовке – около 40 минут, готовность проверяем деревянной шпажкой. Остужаем прямо в форме.

Пышный бисквит для торта

Шаг 9. После остывания, проводим лезвием ножа вдоль стенок и извлекаем. Оборачиваем бисквит в пищевую пленку и отправляем на полку холодильной камеры на 4-6 часов.

Пышный бисквит для торта

Шаг 10. По истечении времени, приступаем к формовке торта. Приятного аппетита!

Пышный бисквит для торта

Бисквит на сметане для домашнего торта

Бисквит на сметане для домашнего торта идеально сочетается со всевозможными кремами, ягодами и фруктами. Поэтому если вы решите попробовать испечь именно такую основу, то ваше кондитерское изделие вызовет истинный восторг у каждого, кто попробует хоть кусочек!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Сметана – 100 гр.
  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 250 гр.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Сода – ¼ ч.л.
  • Ванилин – 1,5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сахар и яйца взбиваем в глубокой емкости до образования пышной пены.

Пышный бисквит для торта

Шаг 2. При помощи венчика аккуратно вмешиваем в состав сметану, соду, ванилин и муку.

Пышный бисквит для торта

Шаг 3. Тесто переливаем в разъемную форму и выпекаем в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Пышный бисквит для торта

Шаг 4. Бисквиту даем время полностью остыть и осторожно вынимаем из жаропрочной посуды.

Пышный бисквит для торта

Шаг 5. Разрезаем на коржи и готовим любимые тортики. Приятного аппетита!

Пышный бисквит для торта

Как приготовить шифоновый бисквит?

Как приготовить шифоновый бисквит? Наверняка, каждый кулинар не раз слышал об этом кулинарном «произведении искусства», которое поражает своей нежностью и пористой текстурой. И внимательно прочитав этот рецепт, у вас с легкостью получится его повторить, конечно, при соблюдении рекомендаций.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Мука – 140 гр.
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар-песок – 110 гр.
  • Разрыхлитель теста – 7 гр.
  • Молоко – 65 мл.
  • Масло растительное – 45 мл.
  • Ванилин – 1,5 гр.
  • Соль – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску с высокими бортиками просеиваем смесь из муки, ванилина и разрыхлителя.

Пышный бисквит для торта

Шаг 2. Разбиваем яйца и по разным сухим и чистым тарелкам распределяем белки и желтки.

Пышный бисквит для торта

Шаг 3. В стакане погружного блендера взбиваем желтки с добавлением растительного масла и молока до однородной консистенции.

Пышный бисквит для торта

Шаг 4. Белки солим и взбиваем при помощи миксера до мягких пиков.

Пышный бисквит для торта

Шаг 5. В белковую массу высыпаем сахар и продолжаем работать венчиками до плотной и стабильной массы.

Пышный бисквит для торта

Шаг 6. Смесь из желтков выкладываем в миску и аккуратно подмешиваем три столовых ложки взбитых белков, перемешиваем и вводим немного сухого состава – вымешиваем до однородности.

Пышный бисквит для торта

Шаг 7. Чередуя белки и мучную смесь, соединяем компоненты, каждый раз аккуратно мешая лопаткой.

Пышный бисквит для торта

Шаг 8. Переливаем тесто в форму и готовим при температурной отметке в 170 градусов на протяжении получаса, проверяя готовность шпажкой.

Пышный бисквит для торта

Шаг 9. Горячий бисквит в форме переворачиваем и ставим на решетку до полного остывания, затем извлекаем.

Пышный бисквит для торта

Шаг 10. Готовьте и получайте удовольствие!

Пышный бисквит для торта

Творожный бисквит в домашних условиях

Творожный бисквит в домашних условиях – это удивительно влажная и нежная выпечка, которая в буквальном смысле слова тает во рту. Главной особенностью этого лакомства считается большое количество яиц в составе, которые делятся на белки и желтки, каждый из компонентов следует взбивать отдельно и затем аккуратно смешивать между собой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Творог – 300 гр.
  • Яйца – 6 шт.
  • Молоко – 150 мл.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Мука – 60 гр.
  • Крахмал кукурузный – 30 гр.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Лимон – ½ шт.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Пышный бисквит для торта

Шаг 2. Яичные белки взбиваем миксером на большой скорости до стабильных пиков, постепенно всыпая сахарный песок.

Пышный бисквит для торта

Шаг 3. В другую чашу отправляем творог, желтки, молоко, сок лимона, ванильный сахар – пробиваем погружным блендером до гладкой массы.

Пышный бисквит для торта

Шаг 4. Состав должен быть полностью однородным, без единого комочка.

Пышный бисквит для торта

Шаг 5. Вмешиваем цедру половины лимона и частями высыпаем смесь из просеянной муки и крахмала, работаем на медленных оборотах техники.

Пышный бисквит для торта

Шаг 6. Затем небольшими порциями добавляем белки, аккуратно мешая лопаткой из силикона.

Пышный бисквит для торта

Шаг 7. Дно разъемного кольца застилаем фольгой, помещаем еще в одну форму. Выливаем в разъемное кольцо подготовленное тесто и разравниваем, в нижнюю форму наливаем кипяток и убираем «конструкцию» в духовой шкаф, прогретый до 160 градусов, засекаем 60-70 минут.

Пышный бисквит для торта

Шаг 8. Остужаем выпечку прямо в духовке, приоткрыв дверцу.

Пышный бисквит для торта

Шаг 9. Нежный бисквит достаем из формы и дегустируем. Приятного аппетита!

Пышный бисквит для торта

Пышный медовый бисквит в духовке

Пышный медовый бисквит в духовке – это аппетитный десерт, который приятно удивит вас своей мягкой текстурой и насыщенным ярким вкусом, перед которым невозможно устоять даже при соблюдении диеты! Такой бисквит прекрасно разрезается на коржи и гармонирует с различными кремами.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Яйца – 5 шт.
  • Сахар-песок – 120 гр.
  • Мука – 150 гр.
  • Мед – 3 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимое количество меда выкладываем в сотейник и прогреваем, высыпаем соду и активно перемешиваем. В момент, когда масса вспенилась и побелела – убираем с конфорки.

Пышный бисквит для торта

Шаг 2. Медовый состав остужаем, а тем временем взбиваем миксером белки.

Пышный бисквит для торта

Шаг 3. Продолжая работу венчиков, высыпаем половину сахарного песка и доводим до плотных пиков, отлично сохраняющих форму.

Пышный бисквит для торта

Шаг 4. Остатки сахара взбиваем с желтками до полного растворения сладких кристаллов.

Пышный бисквит для торта

Шаг 5. Треть белков выкладываем к массе из желтков и вмешиваем снизу вверх аккуратными движениями (используем лопатку либо ложку).

Пышный бисквит для торта

Шаг 6. Дополняем смесь третьей частью меда с содой.

Пышный бисквит для торта

Шаг 7. Чередуя составы, замешиваем воздушное тесто.

Пышный бисквит для торта

Шаг 8. Затем постепенно добавляем просеянную муку, ориентировочно в 4 подхода.

Пышный бисквит для торта

Шаг 9. Дно формы устилаем пекарской бумагой и перекладываем массу, убираем в духовку, предварительно прогретую до 180 градусов.

Пышный бисквит для торта

Шаг 10. Готовим около получаса, проверяя на готовность шпажкой: следует проткнуть центр выпечки шпажкой, если десерт готов, то шпажка останется сухой.

Пышный бисквит для торта

Шаг 11. Форму ставим на какую-либо подставку в перевернутом виде и при наличии времени оставляем так на 4-8 часов.

Пышный бисквит для торта

Шаг 12. Далее достаем бисквит из формы и разрезаем на коржики. Приятного аппетита!

Пышный бисквит для торта

Вкусный морковный бисквит в духовке

Вкусный морковный бисквит в духовке – это десерт, который обладает непревзойденными вкусовыми характеристиками и приятным ароматом, заполняющим ваше жилище, еще в процессе выпекания. Морковь придает лакомству особую «изюминку» – обязательно попробуйте!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Морковка – 180 гр.
  • Сода – 5 гр.
  • Мука – 180 гр.
  • Уксус столовый – 15 мл.
  • Масло подсолнечное – 30 мл.
  • Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дважды просеиваем муку через сито с мелкими отверстиями. Форму для запекания смазываем растительным маслом, духовку начинаем прогревать до температуры в 180 градусов.

Пышный бисквит для торта

Шаг 2. В чистую и сухую посуду разбиваем яйца, хорошенько взбиваем миксером добела и пышности (7-10 минут).

Пышный бисквит для торта

Шаг 3. В яичную массу добавляем соду, погашенную уксусом.

Пышный бисквит для торта

Шаг 4. Следом в тесто отправляем муку, растительное масло, очищенную и натертую на терке морковку, сахар и ванилин – тщательно перемешиваем.

Пышный бисквит для торта

Шаг 5. Массу переливаем в силиконовую форму либо разъемное кольцо. Выпекаем на протяжении 25 минут, остужаем также в духовке, приоткрыв дверку.

Пышный бисквит для торта

Шаг 6. Нарезаем десерт кусочками и подаем к столу в сочетании с ароматным чаем. Приятного аппетита!

Пышный бисквит для торта

Пышный и влажный бисквит для торта

Пышный и влажный бисквит для торта, приготовленный на основе кисломолочного продукта, а именно на кефире – это идеальная основа для различных кондитерских изделий, дополненных всевозможными кремами, фруктами либо ягодами. Однажды приготовив такую выпечку, вы вернетесь к этому рецепту еще много раз!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Кефир – 220 мл.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Масло растительное – 80 мл.
  • Яйца – 3 шт.
  • Какао-порошок – 1 ст.л.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Масло сливочное – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки просеиваем муку, кефир и куриные яйца предварительно извлекаем из холодильной камеры, так как эти составляющие должны быть комнатной температуры.

Пышный бисквит для торта

Шаг 2. Просеянную муку объединяем с содой, разрыхлителем и какао-порошком.

Пышный бисквит для торта

Шаг 3. В отдельной емкости 5-7 минут взбиваем яйца, всыпаем сахарный песок и продолжаем работу венчиками до загустения.

Пышный бисквит для торта

Шаг 4. К яично-сахарной массе переливаем кефир и растительное масло – мешаем до образования пузырьков на поверхности.

Пышный бисквит для торта

Шаг 5. Добавляем мучную смесь и размешиваем на умеренной скорости миксера до однородности. Даем постоять 5 минут в теплом месте.

Пышный бисквит для торта

Шаг 6. Разъемное кольцо (дно) выстилаем фольгой, также оборачиваем бортики с внешней стороны. Внутренние стенки формы промазываем растопленным сливочным маслом.

Пышный бисквит для торта

Шаг 7. Переливаем тесто в посуду, выравниваем лопаткой и затягиваем фольгой. Готовим 60 минут при 180 градусах. По окончании тепловой обработки, засекаем 5 минут, достаем из кольца и полностью остужаем.

Пышный бисквит для торта

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Пышный бисквит для торта

Заварной бисквит для торта

Заварной бисквит для торта – это простая и безумно вкусная основа для приготовления разнообразных десертов, однако, если вам не хочется заморачиваться, то этот десерт хорош и сам по себе, без каких-либо добавок! Сливочное масло и ванилин придают бисквиту невероятный вкус и аромат.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар-песок – 230 гр.
  • Мука – 230 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Молоко – 160 мл.
  • Сода – ¼ ч.л.
  • Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца разбиваем в чашу и всыпаем сахар, взбиваем в пену при помощи миксера.

Пышный бисквит для торта

Шаг 2. Параллельно в сотейник отправляем сливочное масло и молоко – доводим до кипения и убираем с огня.

Пышный бисквит для торта

Шаг 3. К взбитым яйцам по очереди небольшими порциями добавляем масляную смесь и муку с содой и ванилином. Работаем венчиком в одном направлении, сохраняя воздушную консистенцию.

Пышный бисквит для торта

Шаг 4. Выливаем тесто в форму и выпекаем 45-60 минут при температуре в 180 градусов.

Пышный бисквит для торта

Шаг 5. Приятного чаепития!

Пышный бисквит для торта

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