Пышный бисквит для торта – это основа домашних десертов, от которых зависит структура, вкус и внешний вид готового кондитерского изделия. Для того чтобы избежать неприятных моментов при сборке и дегустации аппетитных десертов, нужно использовать лишь проверенные рецепты. Таким образом, ваш бисквит никогда не осядет и не останется непропеченным. Соответственно, выбрав рецепт в этой статье, ваш тортик точно ничто не испортит! Выбираем подходящий для вас вариант и приступаем!

Простой и пышный бисквит для торта в домашних условиях

Простой и пышный бисквит для торта в домашних условиях может приготовить каждый и навсегда забыть о том, чтобы покупать десерты в кондитерских! Для готовки вам потребуются те компоненты, которые есть в постоянном наличии на каждой кухне – приступим же!

Ингредиенты –+1 порц.

Яйцо куриное 5 1

Мука 1 ст.

Сахар-песок 1 ст.

Ванилин 1.5 гр.

Масло сливочное 20 гр.

Шаги 60 мин.

Пышный бисквит для торта очень просто можно приготовить в духовке в домашних условиях. Первым делом выстилаем дно разъемного кольца листом пекарской бумаги, промазываем кусочком сливочного масла. В глубокую емкость разбиваем яйца и высыпаем всю порцию сахарного песка. Вооружаемся миксером и на протяжении 10 минут взбиваем компоненты на максимальных оборотах. В полученную пену высыпаем предварительно просеянную муку и ванилин. Включаем маленькую скорость венчиков и соединяем ингредиенты. Состав переливаем в огнеупорную формочку. Первые 10 минут выпекаем бисквит при 180 градусах, затем убавляем температуру до 160 и засекаем еще 25-30 минут. Пышный бисквит для торта готов! Остужаем и дегустируем. Приятного аппетита!

Классический шоколадный бисквит в духовке

Классический шоколадный бисквит в духовке готовится всего лишь из пяти ингредиентов и всегда получается невероятно высоким и пышным! Для приготовления вам не потребуется даже отделять белки от желтков и смешивать компоненты в какой-то определенной последовательности.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 140 гр.

Мука – 120 гр.

Какао-порошок – 20 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сахарный песок и яйца взбиваем в пену при помощи миксера.

Шаг 2. Вводим сухие компоненты: разрыхлитель, муку и какао-порошок.

Шаг 3. Смешиваем ложкой до гладкости и однородности.

Шаг 4. Выливаем тесто в разъемную форму, выстеленную пергаментом.

Шаг 5. Готовим угощение в течение 45 минут при 180 градусах. Остужаем и только затем извлекаем из посуды.

Шаг 6. Приятного чаепития!

Пышный и воздушный бисквит на молоке

Пышный и воздушный бисквит на молоке – это классика кондитерского мира, на основе которой готовится огромное количество всеми любимых тортиков. Несмотря на то, что лакомство выпекается быстро, ему все же требуется время для стабилизации – около 6 часов.

Время готовки – 6 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Молоко – 150 мл.

Масло сливочное – 80 гр.

Сахар-песок – 180 гр.

Мука – 220 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Сахар ванильный – 8 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса, подготавливаем посуду: дно разъемного кольца застилаем фольгой, цепляя ее края за бортики с внешней стороны. Помещаем форму на плоский противень.

Шаг 2. Яйца разбиваем в тарелку и подсыпаем два вида сахара и соль, взбиваем до состояния пены, постепенно наращивая обороты миксера.

Шаг 3. Яичная масса густеет, остаются следы от венчиков. Как правило, на этот этап уходит около 10 минут.

Шаг 4. Перемешиваем муку с разрыхлителем и постепенно вводим сухую смесь в воздушную массу, работая силиконовой лопаткой сверху-вниз.

Шаг 5. Параллельно прогреваем в сотейнике сливочное масло и молоко.

Шаг 6. В 2-3 этапа переливаем масляной раствор в тесто, лишь соединяя компоненты, долго перемешивать не следует.

Шаг 7. Выливаем тесто в форму и убираем в духовку, предварительно прогретую до 170 градусов. Первые 20-25 минут дверцу не открываем.

Шаг 8. Общее время в духовке – около 40 минут, готовность проверяем деревянной шпажкой. Остужаем прямо в форме.

Шаг 9. После остывания, проводим лезвием ножа вдоль стенок и извлекаем. Оборачиваем бисквит в пищевую пленку и отправляем на полку холодильной камеры на 4-6 часов.

Шаг 10. По истечении времени, приступаем к формовке торта. Приятного аппетита!

Бисквит на сметане для домашнего торта

Бисквит на сметане для домашнего торта идеально сочетается со всевозможными кремами, ягодами и фруктами. Поэтому если вы решите попробовать испечь именно такую основу, то ваше кондитерское изделие вызовет истинный восторг у каждого, кто попробует хоть кусочек!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Сметана – 100 гр.

Яйца – 4 шт.

Мука – 250 гр.

Сахар-песок – 200 гр.

Сода – ¼ ч.л.

Ванилин – 1,5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сахар и яйца взбиваем в глубокой емкости до образования пышной пены.

Шаг 2. При помощи венчика аккуратно вмешиваем в состав сметану, соду, ванилин и муку.

Шаг 3. Тесто переливаем в разъемную форму и выпекаем в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 4. Бисквиту даем время полностью остыть и осторожно вынимаем из жаропрочной посуды.

Шаг 5. Разрезаем на коржи и готовим любимые тортики. Приятного аппетита!

Как приготовить шифоновый бисквит?

Как приготовить шифоновый бисквит? Наверняка, каждый кулинар не раз слышал об этом кулинарном «произведении искусства», которое поражает своей нежностью и пористой текстурой. И внимательно прочитав этот рецепт, у вас с легкостью получится его повторить, конечно, при соблюдении рекомендаций.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мука – 140 гр.

Яйца – 4 шт.

Сахар-песок – 110 гр.

Разрыхлитель теста – 7 гр.

Молоко – 65 мл.

Масло растительное – 45 мл.

Ванилин – 1,5 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску с высокими бортиками просеиваем смесь из муки, ванилина и разрыхлителя.

Шаг 2. Разбиваем яйца и по разным сухим и чистым тарелкам распределяем белки и желтки.

Шаг 3. В стакане погружного блендера взбиваем желтки с добавлением растительного масла и молока до однородной консистенции.

Шаг 4. Белки солим и взбиваем при помощи миксера до мягких пиков.

Шаг 5. В белковую массу высыпаем сахар и продолжаем работать венчиками до плотной и стабильной массы.

Шаг 6. Смесь из желтков выкладываем в миску и аккуратно подмешиваем три столовых ложки взбитых белков, перемешиваем и вводим немного сухого состава – вымешиваем до однородности.

Шаг 7. Чередуя белки и мучную смесь, соединяем компоненты, каждый раз аккуратно мешая лопаткой.

Шаг 8. Переливаем тесто в форму и готовим при температурной отметке в 170 градусов на протяжении получаса, проверяя готовность шпажкой.

Шаг 9. Горячий бисквит в форме переворачиваем и ставим на решетку до полного остывания, затем извлекаем.

Шаг 10. Готовьте и получайте удовольствие!

Творожный бисквит в домашних условиях

Творожный бисквит в домашних условиях – это удивительно влажная и нежная выпечка, которая в буквальном смысле слова тает во рту. Главной особенностью этого лакомства считается большое количество яиц в составе, которые делятся на белки и желтки, каждый из компонентов следует взбивать отдельно и затем аккуратно смешивать между собой.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Творог – 300 гр.

Яйца – 6 шт.

Молоко – 150 мл.

Сахар-песок – 100 гр.

Мука – 60 гр.

Крахмал кукурузный – 30 гр.

Сок лимона – 1 ст.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Лимон – ½ шт.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Яичные белки взбиваем миксером на большой скорости до стабильных пиков, постепенно всыпая сахарный песок.

Шаг 3. В другую чашу отправляем творог, желтки, молоко, сок лимона, ванильный сахар – пробиваем погружным блендером до гладкой массы.

Шаг 4. Состав должен быть полностью однородным, без единого комочка.

Шаг 5. Вмешиваем цедру половины лимона и частями высыпаем смесь из просеянной муки и крахмала, работаем на медленных оборотах техники.

Шаг 6. Затем небольшими порциями добавляем белки, аккуратно мешая лопаткой из силикона.

Шаг 7. Дно разъемного кольца застилаем фольгой, помещаем еще в одну форму. Выливаем в разъемное кольцо подготовленное тесто и разравниваем, в нижнюю форму наливаем кипяток и убираем «конструкцию» в духовой шкаф, прогретый до 160 градусов, засекаем 60-70 минут.

Шаг 8. Остужаем выпечку прямо в духовке, приоткрыв дверцу.

Шаг 9. Нежный бисквит достаем из формы и дегустируем. Приятного аппетита!

Пышный медовый бисквит в духовке

Пышный медовый бисквит в духовке – это аппетитный десерт, который приятно удивит вас своей мягкой текстурой и насыщенным ярким вкусом, перед которым невозможно устоять даже при соблюдении диеты! Такой бисквит прекрасно разрезается на коржи и гармонирует с различными кремами.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Сахар-песок – 120 гр.

Мука – 150 гр.

Мед – 3 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимое количество меда выкладываем в сотейник и прогреваем, высыпаем соду и активно перемешиваем. В момент, когда масса вспенилась и побелела – убираем с конфорки.

Шаг 2. Медовый состав остужаем, а тем временем взбиваем миксером белки.

Шаг 3. Продолжая работу венчиков, высыпаем половину сахарного песка и доводим до плотных пиков, отлично сохраняющих форму.

Шаг 4. Остатки сахара взбиваем с желтками до полного растворения сладких кристаллов.

Шаг 5. Треть белков выкладываем к массе из желтков и вмешиваем снизу вверх аккуратными движениями (используем лопатку либо ложку).

Шаг 6. Дополняем смесь третьей частью меда с содой.

Шаг 7. Чередуя составы, замешиваем воздушное тесто.

Шаг 8. Затем постепенно добавляем просеянную муку, ориентировочно в 4 подхода.

Шаг 9. Дно формы устилаем пекарской бумагой и перекладываем массу, убираем в духовку, предварительно прогретую до 180 градусов.

Шаг 10. Готовим около получаса, проверяя на готовность шпажкой: следует проткнуть центр выпечки шпажкой, если десерт готов, то шпажка останется сухой.

Шаг 11. Форму ставим на какую-либо подставку в перевернутом виде и при наличии времени оставляем так на 4-8 часов.

Шаг 12. Далее достаем бисквит из формы и разрезаем на коржики. Приятного аппетита!

Вкусный морковный бисквит в духовке

Вкусный морковный бисквит в духовке – это десерт, который обладает непревзойденными вкусовыми характеристиками и приятным ароматом, заполняющим ваше жилище, еще в процессе выпекания. Морковь придает лакомству особую «изюминку» – обязательно попробуйте!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 180 гр.

Морковка – 180 гр.

Сода – 5 гр.

Мука – 180 гр.

Уксус столовый – 15 мл.

Масло подсолнечное – 30 мл.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дважды просеиваем муку через сито с мелкими отверстиями. Форму для запекания смазываем растительным маслом, духовку начинаем прогревать до температуры в 180 градусов.

Шаг 2. В чистую и сухую посуду разбиваем яйца, хорошенько взбиваем миксером добела и пышности (7-10 минут).

Шаг 3. В яичную массу добавляем соду, погашенную уксусом.

Шаг 4. Следом в тесто отправляем муку, растительное масло, очищенную и натертую на терке морковку, сахар и ванилин – тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Массу переливаем в силиконовую форму либо разъемное кольцо. Выпекаем на протяжении 25 минут, остужаем также в духовке, приоткрыв дверку.

Шаг 6. Нарезаем десерт кусочками и подаем к столу в сочетании с ароматным чаем. Приятного аппетита!

Пышный и влажный бисквит для торта

Пышный и влажный бисквит для торта, приготовленный на основе кисломолочного продукта, а именно на кефире – это идеальная основа для различных кондитерских изделий, дополненных всевозможными кремами, фруктами либо ягодами. Однажды приготовив такую выпечку, вы вернетесь к этому рецепту еще много раз!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Кефир – 220 мл.

Сахар-песок – 200 гр.

Масло растительное – 80 мл.

Яйца – 3 шт.

Какао-порошок – 1 ст.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло сливочное – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки просеиваем муку, кефир и куриные яйца предварительно извлекаем из холодильной камеры, так как эти составляющие должны быть комнатной температуры.

Шаг 2. Просеянную муку объединяем с содой, разрыхлителем и какао-порошком.

Шаг 3. В отдельной емкости 5-7 минут взбиваем яйца, всыпаем сахарный песок и продолжаем работу венчиками до загустения.

Шаг 4. К яично-сахарной массе переливаем кефир и растительное масло – мешаем до образования пузырьков на поверхности.

Шаг 5. Добавляем мучную смесь и размешиваем на умеренной скорости миксера до однородности. Даем постоять 5 минут в теплом месте.

Шаг 6. Разъемное кольцо (дно) выстилаем фольгой, также оборачиваем бортики с внешней стороны. Внутренние стенки формы промазываем растопленным сливочным маслом.

Шаг 7. Переливаем тесто в посуду, выравниваем лопаткой и затягиваем фольгой. Готовим 60 минут при 180 градусах. По окончании тепловой обработки, засекаем 5 минут, достаем из кольца и полностью остужаем.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Заварной бисквит для торта

Заварной бисквит для торта – это простая и безумно вкусная основа для приготовления разнообразных десертов, однако, если вам не хочется заморачиваться, то этот десерт хорош и сам по себе, без каких-либо добавок! Сливочное масло и ванилин придают бисквиту невероятный вкус и аромат.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сахар-песок – 230 гр.

Мука – 230 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Молоко – 160 мл.

Сода – ¼ ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца разбиваем в чашу и всыпаем сахар, взбиваем в пену при помощи миксера.

Шаг 2. Параллельно в сотейник отправляем сливочное масло и молоко – доводим до кипения и убираем с огня.

Шаг 3. К взбитым яйцам по очереди небольшими порциями добавляем масляную смесь и муку с содой и ванилином. Работаем венчиком в одном направлении, сохраняя воздушную консистенцию.

Шаг 4. Выливаем тесто в форму и выпекаем 45-60 минут при температуре в 180 градусов.

Шаг 5. Приятного чаепития!