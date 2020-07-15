Путин и Меркель осудили заявления Украины о пересмотре «Минска»

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Реализация Минских соглашений – безальтернативный путь достижения мира в Донбассе, их пересмотр недопустим. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «комплекса мер». Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта», – говорится в сообщении.

В ходе разговора Владимир Путин акцентировал контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей.

«Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу – заводит в тупик переговорный процесс. Отмечена важность полной и безусловной реализации «комплекса мер» и решений, принятых на саммитах «нормандской четверки», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года», – сообщили в Кремле.

Путин и Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, Германии, Франции и Украины.

Ранее министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что Минские соглашения в современных политико-правовых условиях неактуальны и должны быть пересмотрены.

В свою очередь замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что позиция Киева по пересмотру Минских соглашений будет означать выход Киева из всех форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Впоследствии Резников заявил, что решения по поводу будущего Минских соглашений могут принимать исключительно лидеры стран «нормандской четверки» – России, Германии, Франции и Украины. При этом он предложил подключить США и Великобританию к переговорам по Донбассу.