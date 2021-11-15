Путин исключил из состава Госсовета РФ Олесю Харитоненко из Евпатории

Президент РФ Владимир Путин исключил отстраненную главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко из состава Госсовета РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Суд Евпатории отстранил главу горсовета Олесю Харитоненко от должности «Исключить из состава совета … Харитоненко О.В. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – сказано в тексте документа.

Напомним, что в состав Госсовета Харитоненко вошла в декабре прошлого года. А в конце октября этого года Олеся Харитоненко была отстранена от должности главы горсовета Евпатории по ходатайству следственных органов.