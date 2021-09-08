Путин никогда не затрагивает крымский вопрос первым — Песков

Президент РФ Владимир Путин сам не поднимает тему признания Крыма на встречах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что это суверенное дело любого государства.

«Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос (по Крыму — ред.) не ставил. Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но президент Путин никогда этот вопрос сам не затрагивает», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.