Путин: новые пассажирские суда могут появиться на линии Сочи — Крым

На линии Сочи — Крым может появиться судно «река-море», передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на президента РФ Владимира Путина.

Президент РФ удостоил главу Ялты Янину Павленко почетного звания «Уже сделано соответствующее судно «река-море» для 300 пассажиров — «PV300», в Нижнем Новгороде на «Красном Сормове» изготовлено. Его можно было бы поставить, кстати говоря, и на линию Сочи – Крым. Это судно уже испытано, уже из Москвы дошло до Петербурга, из Петербурга до Новороссийска», — сообщил Путин.

Он выразил уверенность, что это будет востребовано.