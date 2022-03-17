Путин предложил продлить госпрограмму развития Крыма

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу развития Республики Крым и города Севастополя до 2027 года. Такое заявление он сделал в ходе совещания о социально-экономическому развитии полуострова, передают «РИА Новости (Крым)».

«Предлагаю продлить действие государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, увеличить срок ее реализации до 2027 года, с перспективой до 2030-го», — отметила Путин.

Он напомнил, что ранее планка стояла до 2025 года.