Путин рассказал о новых туристических инвестпроектах в Крыму

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость развития инфраструктуры в Крыму. Такое заявление он сделал по видеосвязи во время Петербургского международного экономического форума, передает Крыминформ.

Владимир Путин отметил, что на полях форума подписывается ряд соглашений о реализации проектов в Крыму. Он назвал только два из них.

«Одно – между правительством Республики Крым и компанией «Семейные курорты» о строительстве нового курортного комплекса, в который будет вложено, во всяком случае планируется, 14 миллиардов рублей. И второе – между правительством Республики Крым и компанией «Агрокомплекс» имени Николая Ивановича Ткачёва о создании тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса. Общий объем инвестиций здесь – порядка 16 миллиардов рублей», – уточнил президент.