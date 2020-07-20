Путин в Крыму заложил боевые корабли для ВМФ России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки доски секции универсальных десантных кораблей проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Мероприятие состоялось на Керченском судостроительном заводе «Залив».

В ходе церемонии Владимир Путин отметил, что к 2027 году доля современных кораблей в Военно-Морском флоте России должна превысить 70%.

«За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%», — сказал президент.

Он заверил, что Россия будет «и впредь держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники».

Одновременно в Северодвинске на заводе «Севмаш» проходит закладка двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» (проект 885-М) с названиями «Воронеж» и «Владивосток».

Также в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» заложили два новейших фрегата проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Универсальные десантные корабли (или вертолетоносцы) проекта 23900 предназначены для перевозки войск и грузов, высадки десанта. Способны нести на борту группу тяжелых вертолетов, транспортировать бронетехнику. Ранее в СССР и РФ корабли этого класса не строились. Решение о проектировании отечественных вертолетоносцев было принято после срыва Францией контракта на поставку в Россию двух БДК типа «Мистраль».