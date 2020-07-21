Путин: власти Украины забирали у Крыма больше ресурсов, чем вкладывали

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что украинское экс-руководство признавалось ему, что они забирали у Крыма больше ресурсов, чем в него вкладывали, чтобы поддерживать другие украинские регионы. Такой информацией Путин поделился в ходе общения с работниками судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Путин заложил в Керчи боевые корабли для ВМФ РФ «Я разговаривал, когда у нас были нормальные отношения, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до смены власти на Украине в 2014 году – ред.) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: «Что вы делаете, почему из Крыма деньги забираете?». Он говорит: «У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины», — сообщил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что власти Украины были вынуждены так поступать из-за тяжелой экономической ситуации, а не потому, что «они специально против Крыма работали».