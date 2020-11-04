Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин возложил цвету к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Церемония была приурочена ко Дню народного единства, вместе с главой государства в ней приняли участие представители молодёжи из военно-патриотического центра «Вымпел» и Поискового движения России, у которых появилась возможность пообщаться с их Президентом.

Глава государства вместе с ребятами первыми услышали звон новых колоколов на Спасской башне Московского Кремля. Звонница исполнила гимн России. Изначально композиция должна была прозвучать ровно в 12 часов, но из-за организационных вопросов её пришлось перенести на 15 минут, пояснила министр культуры Ольга Любимова.

Новые колокола пробили впервые после их создания – все 23 из них были отлиты в Воронеже. В завершение президент и министр отправились на экскурсию в Музей археологии Чудова монастыря. Новый музей появился в результате раскопок на территории Кремля.