Путин: Украина забирала из Крыма больше, чем давала

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Представители бывшего руководства Украины в беседах с президентом РФ Владимиром Путиным признавались, что вынуждены были забирать у Крыма больше ресурсов, чем в него вкладывать ради поддержки других украинских регионов. Об этом российский лидер заявил во время общения с работниками судостроительного завода «Залив» в Керчи.

«Я разговаривал, когда у нас были нормальные отношения, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до смены власти на Украине в 2014 году – ред.) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: «Что вы делаете, почему из Крыма деньги забираете?». Он говорит: «У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины», — рассказал Путин.

По словам российского президента, украинские власти «были вынуждены это делать не потому, что они специально против Крыма работали, а в силу тяжелой экономической ситуации».

«Да, все (в Крыму) постепенно приходило в упадок. Это правда, но это не было целенаправленной работой», – добавил он.

Как сообщалось, в понедельник Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки доски секции универсальных десантных кораблей проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.