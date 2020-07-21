Путин заложил в Керчи боевые корабли для ВМФ РФ

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки доски секции универсальных десантных кораблей, которая состоялась на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, передают «РИА Новости (Крым)».

Путин в Керчи поучаствует в церемонии закладки кораблей в понедельник Путин заявил, что к 2027 году доля современных кораблей в ВМФ РФ должна превысить 70%. Он напомнил, что за минувшие восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса.

Глава государства также пообещал, что Россия будет «и впредь держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами вооружения и техники».