Рабочие места, сроки и новые возможности. Почему в Крыму работают стройки

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 16. АиФ-Крым №16 15/04/2020 Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

С одной стороны, от того, что происходит на стройплощадках, действительно не зависит напрямую качество жизни крымчан в самоизоляции. С другой, строительная отрасль даёт работу каждому шестому жителю полуострова, в ней задействовано более 78 тысяч человек. Это без учёта приезжих. С третьей, есть объекты, по которым обязательно нужно выдержать сроки сдачи. С четвёртой, в нынешней ситуации открываются неплохие возможности для проведения некоторых работ.

Чем воспользуемся

В конце апреля будет запущено движение по мосту на Гагарина в Симферополе Например, о подобных условиях дорожники и мечтать не могли. Никогда ещё в Крыму интенсивность движения настолько не падала. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в крупных городах можно заняться ремонтом дорог. На эти цели отпущено 6,8 млрд. рублей. «Идеальная ситуация для капитального ремонта: машин нет круглые сутки, всех вывести на объекты улично-дорожной сети, — распорядился он. — В городах Симферополь, Керчь, Феодосия, Евпатория, Ялта выходить сейчас».

Заодно подрядчиков, которые предпочитают привозить рабочих с материка, предупредили: больше никаких смен вахт, никакого завоза людей из других регионов! Официально такой метод смены кадров запрещён. Кто уже на полуострове, тот пусть и трудится.