Рабочие начали прокладывать трубы нового водовода для столицы Крыма

В Крыму строители начали прокладывать трубы нового водовода для Симферополя от Бештерек-Зуйского водозабора, передает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Крыма.

Идут подготовительные работы по строительству нового водовода в Симферополе «На объекте выполнен монтаж 1800 м трубопровода на бровке траншеи. Вместе с тем, одновременно ведётся разработка проектной и градостроительной документации», – уточнили в сообщении.

Рабочие уже разработали траншею для будущего водовода. Ее длина составила восемь километров.