Рабочие повредили газопровод и оставили без газа часть жителей Балаклавы

Прорыв газопровода в районе Золотой Балки привел к тому, что без газа осталась часть жителей Балаклавы, передает пресс-служба правительства Севастополя.

Огнеборцы спасли мужчину на пожаре в Керчи «В районе первого отделения «Золотой балки» при производстве земляных работ был поврежден подземный газопровод высокого давления. В настоящее время ведутся восстановительные работы, о времени пуска газа будет сообщено дополнительно», — уточнили в сообщении.

Из-за аварии временно отключены от газа дома на 15 улицах Балаклавы.