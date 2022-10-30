Рабочие прокси для Авито от компании Shop Proxy

Прокси-сервер для Avito, арендовать который можно на официальном сайте компании Shop Proxy, — разумное решение для всех, кто находится в поисках надёжного инструмента, позволяющего размещать неограниченное количество объявлений на этом популярном ресурсе. С качественным и стабильным программным обеспечением можно не переживать о сохранности персональных данных, не волноваться, что реклама будет удалена по каким-либо причинам, а учётная запись – заблокирована.

Размещение большого количества объявлений на интерактивной площадке – это занятие, которое отнимает не только массу времени, но и требующее определённых финансовых вложений, регистрации нескольких аккаунтов, подключения специализированного софта. Поэтому для того, чтобы избежать блокировки учётной записи, что неизбежно при выполнении массовых действий с одного IP, необходимо воспользоваться прокси для Avito. Благодаря ему открывается возможность размещать любое необходимое количество информации ежедневно.

Как работает прокси для Авито

Администраторы сайтов тщательно следят за тем, чтобы пользователи ресурса не нарушали правила площадки: не использовали более одного аккаунта, не применяли особое ПО. Если модераторы выявляют несанкционированную деятельность, то учётные записи нарушителей моментально отправляются в бан. В результате, приходиться создавать новую учетную запись, что отнимает время, ресурсы, заставляет снова находить клиентов, нарабатывать базу потенциальных покупателей.

Индивидуальные proxy от компании «Шоп Прокси» помогают скрыть реальный «ip-адрес» компьютера, благодаря чему система «думает», что запросы поступают от разных юзеров.

Прокси купить – это значит получить эффективный инструмент для выполнения следующих задач:

сбора и анализа необходимых данных;

размещения необходимого количества рекламы;

регистрация и ведение нескольких аккаунтов;

изучение активности и просмотров;

регулярное обновление рекламной информации.

Приватные прокси для Авито можно всегда приобрести у провайдера Shop Proxy. Воспользовавшись нашим предложением, вы сможете постоянно постить объявления на интерактивной доске без риска блокировки учётной записи. А безукоризненное качество работы, стабильное подключение, круглосуточная техническая поддержка, разумная стоимость сделают сотрудничество с компанией «ШопПрокси» особенно приятным и выгодным.