Рабочие УК выпалывают амброзию во дворах на Проспекте Октябрьской революции

На придомовых территориях возле недавно отремонтированного сквера вдоль проспекта Октябрьской революции идёт борьба с амброзией. Чтобы избавиться от опасного для аллергиков сорняка, рабочие управляющей компании выпалывают его с корнем, но в некоторых местах косят.

ЕКАТЕРИНА ДЬЯЧЕНКО, мастер участка управляющей компании «УК Гагаринского района-2»: «В этом году это глобальная проблема по всему нашему району. Поэтому стараемся искоренять её сразу, когда она ещё не выросла. Вчера убирали уже траву по пояс в ужасном состоянии, поэтому пришлось нам её косить, хотя это делать нежелательно. Мы дальше будем заниматься этим участком и буквально через неделю будем опять пытаться рвать, потому что там проблема очень серьёзная. Будем стараться её сразу искоренить в этом году, чтобы в следующем нам уже ничего не тревожило».

Единственный эффективный способ борьбы с амброзией – пропалывать её, пока не наступил период цветения.