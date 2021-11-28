Работа ищет человека! Нацпроект даёт шанс стать успешным на рынке труда

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 47. АиФ-Крым №47 24/11/2021 Сюжет Большие перемены

Социологи изучают… страхи. Чего больше всего боятся россияне, и как выстраивается этот «страшный» рейтинг. Два предыдущих года первую строчку в нём занимал страх роста социальной несправедливости. Но в 2021-м в лидеры выбился страх потерять работу. И, к сожалению, в этом году опасения многих людей оправдались.

Молодёжь легче переносит такую потерю. Люди постарше — опытные, состоявшиеся, на рынке труда себя чувствуют более-менее уверенно. Да и готовы переехать ради хорошей вакансии в другой регион. А вот те, кто по разным обстоятельствам привязан к месту, потерю работы порой воспринимают как катастрофу. Один из федеральных проектов — «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» сейчас реализуется во многих регионах страны. И в Крыму тоже. Кому она может понадобится, и как сейчас вообще обстоит дело с занятостью в республике?

Кто нам нужен?

В Крыму число безработных за год выросло в девять раз В прошлом году зарегистрированный уровень безработицы в Крыму превышал 3%, к началу ноября 2021-го он упал до 0,6%. «Мы отмечаем, что количество вакансий увеличилось, — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид Михалевский. — У нас такого ещё не было: более 20 тысяч не занятых рабочих мест! Максимальное ранее зарегистрированное число вакансий — 17-18 тысяч. Это говорит о том, что предприятия расширяются, рынок труда развивается. Несмотря на голословные заверения некоторых граждан о том, что идут повальные увольнения…»