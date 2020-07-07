Работа «на отлично»

Единый ресурс застройщиков ежегодно осуществляет ранжирование основных игроков отрасли по объемам текущего строительства и объемам ввода жилья в эксплуатацию. Кроме того, ЕРЗ оценивает соблюдение застройщиками декларируемых сроков ввода жилья в эксплуатацию. Организациям, не допускающим нарушения указанного срока, присваивается высший балл рейтинга — «5». По расчетам Портала ЕРЗ.РФ, группа компаний «Монолит» занимает лидирующие позиции: первое место по объему текущего строительства в Республике Крым в 2020 году, то есть строит более 222 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и апартаментов. Для сравнения: в прошлом году эта цифра была меньше — 150 тысяч «квадратов».

Фото: ООО «ГИП «Монолит»

Безусловным приоритетом в проектах группы компаний является строительство жилой недвижимости. Сейчас самый крупный объект комплексной застройки — город «Крымская роза», его компания возводит в стремительно развивающемся районе Симферополя, который, по прогнозам экспертов, вскоре станет новым центром крымской столицы не только в контексте комфортного проживания, но и ведения бизнеса. Стоит отметить также, что здесь же предусмотрено создание современной инфраструктуры, отвечающей всем потребностям жителя мегаполиса: бизнес-центры, многоуровневые парковки, линейный парк, зоны отдыха и спорта. Город «Крымская роза» — масштабный проект, в нем предусмотрено создание и социальной инфраструктуры: строительство школ и детских садов, два из которых уже построены к текущему моменту, еще один — на стадии строительства.

По данным Единого ресурса застройщиков, который ежегодно проводит текущую и итоговую аналитику отрасли в разных регионах, в Крыму позицию лидера в категории ввода жилья в эксплуатацию в 2019 году также прочно заняла ГК «Монолит».

В прошлом году компания ввела в эксплуатацию более 73 тысяч квадратных метров жилья. Отметим, что и в 2020, вопреки временным ограничениям в работе крымских застройщиков, ГК «Монолит» уверенно сохраняет лидерство. В апреле стартовала выдача ключей собственникам Жилого комплекса «Столичный», в мае — Многофункционального комплекса апартаментов «Академия», а в июне ключи получили владельцы сразу двух жилых комплексов: ЖК «Лаванда» и ЖК «Таврический». Большинство современных объектов компании сдают в эксплуатацию раньше срока, указанного в договоре долевого участия. В текущем году ключи от квартир получат собственники еще одной очереди жилого комплекса в Симферополе — ЖК «Луговое».

Справка

Группа компаний «Монолит» — это инвестиционно-строительный холдинг, в активе которого без малого 15 лет опыта в реализации масштабных проектов по строительству жилой недвижимости, объектов рекреационного, коммерческого и социального назначения. «Монолит» — это комплекс предприятий, обеспечивающих полный цикл услуг по проектированию, производству, продажам и маркетингу, управлению жилой и коммерческой недвижимостью и транспорту. В основе долгосрочной стратегии компании — развитие системного подхода к организации производства и предоставлению услуг, который позволит стабильно обеспечивать наилучший финансовый и репутационный результат. Партнерами компании являются ведущие национальные производственные предприятия, банки, страховые компании, ведется успешное сотрудничество с надежными поставщиками материалов, оборудования и услуг для максимально эффективной реализации проектов. Сегодня ГК «Монолит» занимает лидирующие позиции среди застройщиков полуострова, в ее планах — сделать Крым витриной России. С марта 2016 г. группа компаний «Монолит» является действующим членом Союза строителей Республики Крым.Подробнее на сайте http://monolit.site

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