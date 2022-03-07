Работа на танкерах и торговых судах: как подбирается персонал по морским профессиям

Некоторые должности на корабле требуют обязательного наличия «паспорта моряка» и документов о специальном образовании. Другие вакансии доступны всем желающим с 18 лет. Главным требованием здесь является только владение разговорным английским языком. Однако не все так пессимистично. Кому-то приносит радость созерцание прекрасных пейзажей, вдыхание свежего соленого воздуха и возможность побывать в далеких странах.

Бизнес внутри нашей группы осуществляется по региональному принципу, что означает, что все контакты с моряками осуществляются сотрудниками ближайшего офиса. Такой подход позволяет нам сэкономить время и деньги наших моряков.

Электронный способ представления ваших документов не исключает необходимости сдавать тест по английскому языку в будущем. Учитывая вашу кандидатуру, мы можем предложить вам собеседование с одним из руководителей нашей компании и пройти компьютерные тесты в соответствии с требованиями BGI и работодателя. Пожалуйста, сообщите по электронной почте, факсу или лично о любых изменениях в вашей карьере и опыте, чтобы мы могли обновлять вашу анкету.

Сотрудники «Мариан Ман» гарантируют, что вся информация, полученная от любого заявителя, останется конфиденциальной и не будет использоваться без его согласия. Информация используется исключительно для подбора кандидатов на вакансии морского персонала на основе требований, предъявляемых работодателями, и руководствуемся исключительно профессиональными и личными критериями оценки кандидатов.