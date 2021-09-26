Работа над ошибками. Какой был в этом году курортный сезон в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 38. АиФ-Крым №38 22/09/2021

«Бархатный сезон», возможно, будет подкорректирован прохладной погодой, которую обещают синоптики. Но на полуострове всё ещё ожидают туристов. В дополнение к тем 7,2 миллионам, которые побывали тут за 8 месяцев. Уже сейчас маленький Крым принял в гостей в три с половиной раза больше собственного населения. Это повод для радости и… огорчения.

Временные трудности?

В этом году все, кто задействован в турбизнесе ждали большого количества гостей. Дождались, и… оказалось, что самой инфраструктурной мощности не хватает.

В Крыму с начала года отдохнули 7,2 млн туристов «Самый главный недостаток — нехватка персонала, — пояснила исполнительный директор Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная. — В этом году мы очень жёстко это прочувствовали. Когда в отеле или ресторане не хватает персонала, очень трудно оказать услугу на пять баллов. В этом году мы всё-таки справились».