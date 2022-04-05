Работа обменных пунктов — покупка и обмен криптовалют

Какую роль играет криптообмен на рынке?

Обмен крайне важен для каждого инвестора, вкладывающего средства в цифровую валюту. Их основная роль заключается в том, чтобы дать возможность всем участникам рынка покупать и продавать криптовалют. Характерной особенностью на этом уровне является то, что они позволяют просматривать предложения как о покупке, так и о продаже. Таким образом, и покупатель, и продавец могут видеть, сколько предложений имеется до их заказа. Если трейдер заботится о времени, он может легко перебить другие предложения, очевидно, заплатив более высокую цену, чем конкуренты, или продать дешевле, чем предлагают другие трейдеры.

Приведение роли фондовой биржи только в роль торгового посредника позволило бы сгладить проблему и ее актуальность для рынка в целом. Сегодня, благодаря взаимному соперничеству субъектов, такие платформы предлагают не только более широкий спектр услуг, связанных с трейдингом, но и, например, доступ к новым токенам/криптовалют и недавно популярным IEO — то есть коллекциям, очень похожим на стандартные ICO, которые происходят на биржевой платформе. Некоторые обмены даже выбирают образовательные платформы, с помощью которых они обучают своих пользователей. Благодаря таким решениям, биржи удобны не только для продвинутых инвесторов, но и помогают войти в мир блок-цепочки и людям, которые только недавно заинтересовались этой темой.

Также растет число платформ, которые выпускают собственные конюшни — зашифрованные с фиксированным курсом, связанным, например, со стоимостью доллара США. Некоторые биржи также выпускают собственные жетоны, благодаря которым трейдеры могут снизить свои комиссии на покупку/продажу на бирже.