Работает ли «правило пяти секунд»? Эксперт сказал, что будет с организмом, если есть еду с пола

Когда еда падает на пол, многие со спокойной душой поднимают ее и отправляют в рот: ничего страшного не произойдет, если полагаться на «правило пяти секунд». Пищевой технолог Тревор Крейг рассказал Well+Good, с какими последствиями можно столкнуться, если жить по этому принципу.

Эксперт из компании Microbac Laboratories назвал «правило пяти секунд» полным бредом, хотя заметил, что порой сам придерживается его — по привычке.

«Бактерии оказываются на еде моментально, в биологии нет правила, которое „сдерживало“ бы их», — отметил Крейг.

По его словам, нет ни малейшего шанса, что упавший на пол или землю кусок пищи останется нетронутым микроорганизмами.

«Им, точно как и нам, нужна еда, чтобы обеспечить себя энергией. Большинство продуктов питания — это идеальная среда для размножения и роста бактерий», — добавил специалист.

Более того, еду необязательно ронять, чтобы на ней поселились инородные организмы. К счастью, большинство бактерий совершенно безопасны: их легко устранит наш иммунитет.

Крейг рекомендовал ради безопасности брать во внимание не время, в течение которого еда лежала на полу, а само место, в которое она упала. Полы в доме — это одна из самых грязных зон, но фрукты или овощи в кожуре можно спокойно обмыть в проточной воде и тем самым снизить риск заражения.