Работник «Крымтеплокоммунэнерго» причинил ущерб на 1,5 млн рублей

Экс-директора филиала ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» из Евпатории обвиняют в превышении полномочий, передает пресс-служба ведомства.

Аксенов принял отставку Кабанова и освободил его с поста вице-премьера РК «Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено для рассмотрения в Евпаторийский городской суд Республики Крым для рассмотрения по существу», — уточняется в сообщении.

По данным ведомства, мужчина с декабря 2017 года по август 2019 года давал незаконные указания своим подчиненным. Тем самым он причинил ущерб на сумму порядка 1,5 млн рублей.