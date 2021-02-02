Работы на набережной им. Терешковой в Евпатории возобновятся осенью

В Евпатории возобновят реконструкцию набережной им. Терешковой в сентябре, передает Крыминформ, ссылаясь на вице-премьера правительства РК Евгения Кабанова.

Реконструкция набережной Партенита запланирована на 2021 год — власти Напомним, что началась реконструкция в апреле 2018 года, однако подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул денежные средства. В связи с этим работы были приостановлены в конце 2019 года.

«Проект находится в экспертизе, плановый срок выхода – июнь. В сентябре планируем приступить к строительно-монтажным работам после доведения лимитов финансирования», – уточнил Кабанов.