Работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе почти завершены

В Симферополе практически завершены работы по благоустройству площади Куйбышева, передает Крыминформ со ссылкой на главу горадминистрации Валентина Демидова.

Власти назвали сроки завершения благоустройства пл. Куйбышева в Симферополе Демидов подчеркнул, что работы ведутся динамично и находятся на финишной прямой.

«Обновленная площадь Куйбышева – один из самых долгожданных для симферопольцев проект. По концепции здесь будут благоустроенные дорожки, зона для отдыха с лавочками, фонтан и урны», — рассказал он.