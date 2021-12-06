Работы по капремонту Симеизского парка завершатся в этом году — Павленко

Глава администрации Ялты Янина Павленко заверила, что вторая очередь капремонта Симеизского парка будет завершена в этом году. Такое сообщение она оставила в своем Telegram-канале.

Павленко рассказал, когда в Ялте установят главную елку города «Реконструкция «Аллеи Апполонов» уже на финишной прямой – работы выполнены на 85%. Правда, немного корректируем срок из-за июньского потопа, но не критично – на две недели», – отметила Павленко.

Она добавила, что уже уложено 2300 квадратных метров гранитной плитки на объекте. Осталось уложить около 1300. При этом, уже полностью окончены работы по подземным коммуникациям и на 50% завершены фонтаны – начинается монтаж насосов и отделка.