Работы по присоединительной арматуре. Рукава (шланги) высокого давления

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Известно, что в гидравлических системах, которые все чаще стали применяться в различных современных механизмах, рабочая жидкость находится под сильным давлением. Из-за этого транспортировать ее можно только в гидравлических шлангах или рукавах для низких температур высокого давления, вне зависимости от того, какая именно субстанция является рабочей жидкостью (минеральное или синтетическое масло, водомасляная эмульсия, вода, жидкие виды топлива и т.п.).

Без рукавов высокого давления не может обойтись ни одна отрасль промышленности, будь то машиностроение или строительство, ведь их применяют на любых видах машин, горной или карьерной техники, в тракторах. Заказать рукава (шланги) высокого давления вы можете на сайте http://www.hrti.com.ua/napornie-rukava/rukava-visokogo-davleniya.html.

Гидравлический шланг представляет собой изделие, изготовленное из высокопрочных, но в то же время, гибких материалов. Шланг высокого давления – это две вставленные друг в друга трубы, между которыми находится прочная армированная оплетка из металла, для резки которой используется плазменная резка металла цена, обеспечивающая изделию необходимые для выдерживания высокого давления характеристики. Причем и изнутри и снаружи поверхность шлангов гладкая и ровная.

Гидравлические шланги могут выпускаться разных размеров и иметь разную длину. Для того чтобы шланги можно было легко присоединить к машинам или механизмам, на концах рукавов высокого давления имеются специальные наконечники из прочного металла, для придания формы которому рекомендуется заказать услуги плазменной резки.

Для того чтобы пользователям было легче ориентироваться и выбирать нужные гидравлические шланги, производители их маркируют. Причем маркировка у всех гидравлических шлангах, вне зависимости от того, в какой стране СНГ они были изготовлены, имеет общие стандарты. Эта маркировка указывает на технические характеристики изделия, поэтому знающему человеку довольно просто определить, подходит для его нужд этот шланг высокого давления или нет.

Иногда шланги высокого давления, несмотря на свою повышенную прочность, могут выходить из строя. Происходить это может по нескольким причинам:

в процессе эксплуатации не соблюдалось рабочее давление;

если шланг подвергся значительному механическому воздействию;

шланг высокого давления мог повредиться, если гидравлическая система размораживалась;

производственный брак.

Когда гидравлический шланг повреждается, можно наблюдать протекание рабочей жидкости или слышать свистящий звук. Если рукав высокого давления повредился, его в некоторых случаях можно отремонтировать, при условии, что известны технические данные изделия.