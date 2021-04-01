Работу правоохранителей раскритиковала прокуратура Севастополя

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Более 14,5 тысяч нарушений законодательства, которые в 2020 году допустили правоохранители, выявила прокуратура Севастополя. Эти данные были озвучены на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, которое состоялось 31 марта, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Более 10 тысяч из этих нарушений допущены при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении и свыше 4 тысяч – при следствии и дознании.

Правоохранительные органы города вынесли более 25 тысяч постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Почти 8,5 тысяч из них отменены прокурорами как незаконные и необоснованные, а материалы направлены для проведения дополнительной проверки.

В прошлом году зарегистрировано 6104 преступления, что на 44 % больше, чем в 2019 году, подчеркнул прокурор Севастополя Марк Большедворский. Из этого числа 527 преступлений, или каждое одиннадцатое, поставлено на учет прокурорами.

По данным прокуратуры, в целом по городу сроки расследования по уголовным делам в 2020 году сократились. Однако доля длительно расследуемых дел возросла в органах следствия Управления МВД по Севастополю. Только в некоторых случаях это было связано с объективными причинами: сложностью, многоэпизодностью уголовных дел либо необходимостью проведения экспертиз. Марк Большедворский потребовал в 2021 году исключить затягивание сроков предварительного расследования вследствие низкого качества его проведения.

Кроме того, в рамках процессуального надзора прокуроры отменяли незаконные решения о приостановлении уголовных дел. В течение года после вмешательства прокуратуры окончено расследование по 48 таким уголовным делам. Они направлены в суд для рассмотрения по существу.

Прокуроры выявляли многочисленные нарушения на этапе изучения уголовных дел при их поступлении для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд. На дополнительное расследование возвращено 229 дел – это на 30% больше, чем в 2019 году.

Чаще возвращали дела, следствие и дознание по которым проводилось в органах внутренних дел. В то же время качество расследования следователями Следственного комитета в Севастополе улучшилось.

На совещании перед правоохранительными органами поставили задачу усилить работу по возмещению ущерба, причиненного преступлениями. В 2020 году от составил 302 млн рублей. На данный момент возмещено лишь 28 %.

Марк Большедворский заявил, что негативные тенденции по итогам 2020 года указывают на отсутствие надлежащего ведомственного контроля и требуют дополнительных мер, направленных на повышение эффективности работы правоохранителей. Участники заседания обсудили причины допущенных нарушений.