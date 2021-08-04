Ради строительства севастопольского участка трассы «Таврида» вырубят краснокнижные деревья

Ради строительства допольнительного, восьмого участка трассы «Таврида» под Севастополем вырубят свыше семи тысяч краснокнижных деревьев. Контракт заключён между Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и государственным автономным учреждением «Севастопольский лесхоз». Соответствующая информация размещена на сайте Государственных закупок. Согласно документам, подрядчик должен вырубить 7760 деревьев, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, а именно: 5011 сосен Паласса, 2633 сосны пицундские и 116 можжевельников высоких. Компенсационные высадки сотрудники лесхоза должны произвести на территории Мекензиевского лесничества. Количество новых растений, как отмечается в контракте, должно в два раза превысить число вырубаемых. Цена заключённого контракта составляет более 37,5 млн рублей. Выполнить два этапа работ (вырубка и пересадка деревьев, а также компенсационные мероприятия) исполнитель обязан до 1 декабря 2022 года.