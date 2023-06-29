Раскрыт секрет самых полезных оладий из 2 ингредиентов

Автор кулинарных книг и блогер из Британии Изи Хоссак поделилась с Express.co.uk рецептом полезных оладий. В их составе только бананы и яйца.

Британская писательница, автор блога «Посыпьте корицей», считает, что оладьи — универсальное блюдо. Оно может быть сладким, соленым, острым. Изи рассказала, как приготовить вкусные оладьи и сделать их более полезными.

Ингредиенты:

бананы спелые — 1 шт.

яйца куриные — 2 шт.

Способ приготовления:

Раздавите мякоть банана вилкой до состояния пюре. Слегка взбейте яйца в отдельной емкости, добавьте к банану. Если вы хотите более рыхлую структуру оладий, добавьте 1 ч. л. пекарского порошка, но это необязательно. Распределите по сковороде несколько капель растительно масла, разогрейте сковороду. Столовой ложкой положите на сковороду тесто, жарьте по 1–2 минуты с каждой стороны.

Изи Хоссак советует не подавать оладьи с вареньем или сиропами, лучше посыпать их корицей, к которой автор питает особые чувства. Также можно украсить блюдо свежими фруктами.

Больше рецептов оладий можно найти в этой статье.

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