Раскрыты секреты страхования путешествий

Мы ответили на 3 распространенных мифов о страховании путешествий при угрозе теракта.

1. Если в стране, где я нахожусь, произошел теракт, то моя страховка поможет мне вернуться домой.

Если же правительство не озаботится вашей судьбой, то вам придется столкнуться с толпами и очередями в аэропорту, потому что у принимающей вас страны банально не будет возможности эвакуировать всех желающих.

2. Если внезапно появились слухи о возможных терактах в стране, куда я направляюсь, то страховка гарантирует мне возврат потраченных денег.

К сожалению, появление слухов — недостаточное основание для возврата средств по стандартному страховому договору, ведь слухи могут оказаться беспочвенными. Однако, некоторые страховые компании могут предложить вам договор, по которому вы можете получить возврат средств, не объясняя причины, но стоимость такого полиса значительно дороже стандартного.

3. Если правительство официально предупреждает об ожидаемых терактах, то я получу полную компенсацию потраченных на путевку денег.

В общем-то да, но в таком случае вам следует быть готовым к длительному судебному разбирательству, ведь, как уже было сказано выше, страховые компании стремятся уменьшить размер компенсационных выплат настолько, насколько это только возможно, для этого нанимая профессиональных юристов. Поэтому для избегания подобного рекомендуем вам приобрести расширенный пакет страховки, позволяющий требовать возврата средств без объяснения причин.