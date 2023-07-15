Рецепты Рассчитаны идеальные пропорции ягод и сахара: варим варенье из смородин По Admin - 15 июля, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Пришло время запастись особым продуктом – вареньем из смородины. Простое в приготовлении, но невероятно душистое, оно точно пригодится на вашей кухне. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Нет лучшего ингредиента для булочек или блинчиков, чем невероятное варенье из смородины. Этот вкус отличается особым вкусом и ароматом, а чего стоит его волшебный цвет! Интересно Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок Рецепт варенья из смородины Время: 45 минут Порций: 4 Это такой аромат / Фото ania gotuje Ингредиенты: – 1 килограмм смородины; – 1 килограмм сахара; – пол стакана воды. Приготовление: Ягоды смородины переберите, удалите мусор и плодоножку. Промойте ягоду в прохладной воде. Переложите смородину в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар и воду. Доведите до кипения на среднем огне постоянно помешивая. Убавьте огонь до минимума и варите варенье, помешивая, в течение 30 минут. Готовое варенье разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками. Переверните банки вверх дном и дайте им полностью остыть. Варенье из смородины следует хранить в темном прохладном месте. Для того чтобы облегчить себе жизнь, узнайте можно ли замораживать вишню с косточками. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Даже свекровь попросит рецепт: маринованные помидоры с чесноком – рецепт за 30 минутХруст будет на весь дом: как приготовить огурцы с кетчупом на зимуЛегко и быстро – рецепт варенья из розыОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникойБаклажаны, как грибы: теперь только так и готовим