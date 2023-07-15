Рассчитаны идеальные пропорции ягод и сахара: варим варенье из смородин

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Пришло время запастись особым продуктом – вареньем из смородины. Простое в приготовлении, но невероятно душистое, оно точно пригодится на вашей кухне.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Нет лучшего ингредиента для булочек или блинчиков, чем невероятное варенье из смородины. Этот вкус отличается особым вкусом и ароматом, а чего стоит его волшебный цвет!

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Рецепт варенья из смородины

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Это такой аромат / Фото ania gotuje

Ингредиенты:
– 1 килограмм смородины;
– 1 килограмм сахара;
– пол стакана воды.

Приготовление:

  • Ягоды смородины переберите, удалите мусор и плодоножку.
  • Промойте ягоду в прохладной воде.
  • Переложите смородину в кастрюлю с толстым дном.
  • Добавьте сахар и воду.
  • Доведите до кипения на среднем огне постоянно помешивая.
  • Убавьте огонь до минимума и варите варенье, помешивая, в течение 30 минут.
  • Готовое варенье разложите в стерилизованные банки и закатайте крышками.
  • Переверните банки вверх дном и дайте им полностью остыть.
  • Варенье из смородины следует хранить в темном прохладном месте.

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