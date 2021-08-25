диагноз рассеянного склероза часто основан на исключении других состояний, которые могут вызывать аналогичные признаки и симптомы, что называется дифференциальным диагнозом. Ваш врач, скорее всего, начнет с тщательного изучения истории болезни и обследования. Далее поговорим про рассеянный склероз лечение.

Анализы крови, чтобы исключить другие заболевания с симптомами, похожими на рассеянный склероз . Тесты для проверки конкретных биомаркеров, связанных с РС , в настоящее время находятся в стадии разработки и также могут помочь в диагностике заболевания. Спинномозговая пункция (люмбальная пункция), при которой из позвоночного канала берется небольшой образец спинномозговой жидкости для лабораторного анализа. Этот образец может показать отклонения в антителах, связанных с РС . Спинальная пункция также может помочь исключить инфекции и другие состояния с симптомами, похожими на рассеянный склероз . МРТ, которая может выявить участки рассеянного склероза (поражения) в головном и спинном мозге. Вам могут сделать внутривенную инъекцию контрастного вещества, чтобы выделить поражения, которые указывают на то, что ваше заболевание находится в активной фазе. Тесты вызванного потенциала, которые регистрируют электрические сигналы, производимые вашей нервной системой в ответ на раздражители. Тест на вызванный потенциал может использовать визуальные или электрические раздражители. В этих тестах вы наблюдаете за движущимся зрительным узором или короткими электрическими импульсами, прикладываемыми к нервам в ваших ногах или руках. Электроды измеряют, насколько быстро информация проходит по вашим нервным путям.

У большинства людей с ремиттирующим РС диагноз довольно прост и основан на структуре симптомов, соответствующих заболеванию и подтвержденных сканированием мозга, таким как МРТ.

Диагностировать рассеянный склероз может быть труднее у людей с необычными симптомами или прогрессирующим заболеванием. В этих случаях могут потребоваться дальнейшие исследования с анализом спинномозговой жидкости, вызванными потенциалами и дополнительной визуализацией.