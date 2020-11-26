Расшифрована румынская надпись 44 года на стене севастопольского дома

Надпись, предположительно послевоенного времени, написанную на стене одного из домов на улице Будищева, расшифровали с помощью пользователей социальных сетей. Долгое время историки терялись в догадках – о чем и для чего были начертаны эти слова. Текст написан на румынском и наполовину стёрт. Однако это не помешало подписчикам сообщества «Архитектура Севастополя» «ВКонтакте» расшифровать и перевести надпись.

СТЕПАН САМОШИН, заместитель председателя севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: «Переводится этот отрывок так: «… избежания катастрофы разорвать отношения с немцами и выйти из военного положения». Интересные слова. Наверное, эта надпись относится к 1944 году, к периоду после освобождения Крыма и Севастополя, когда здесь было взято в плен много румын, немцев. Они размещались как раз здесь – на Будищева, занимались восстановительными работами».

Как известно, в августе 1944 года Румыния вышла из союза с Германией и стала воевать на стороне Советского Союза. По всей видимости, надпись связана с этими событиями и либо только призывает к разрыву отношений с фашистами, либо уже констатирует свершившийся факт. Вообще в районе улицы Будищева находится 11 домов дореволюционной постройки. На многих из них также есть пока нерасшифрованные надписи на немецком, венгерском и румынском языках. Фото этих текстов можно найти в социальных сетях и помочь с переводом, если вы владеете каким-то из этих языков.