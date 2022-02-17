Расследование ДТП с погибшей пенсионеркой в Симферополе взял на контроль СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.

По версии следствия, 14 февраля 2022 года в Симферополе, на ул. Ленина, водитель, управлявший автомобилем марки «БМВ», совершил наезд на пожилую женщину. Позже она скончалась в больнице.

Суд признал ИП виновным в гибели девяти человек в ДТП на трассе «Таврида» В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Автомобиль изъят и осмотрен с применением криминалистической техники. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.