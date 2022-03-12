Расследование мошенничеств на сумму более 51 млн рублей завершила полиция Севастополя

Фото: УМВД по Севастополю

Полиция Севастополя завершила расследование мошенничеств на сумму более 51 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Противоправную деятельность обвиняемых в марте 2020 года пресекли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке ОМОН «Беркут» Росгвардии.

Выяснилось, что два местных предпринимателя являлись соучредителями фирмы, которая специализировалась на купле-продаже подержанных автомобилей. Обманным путём они завладевали дорогостоящими иномарками граждан, затем продавали машины, а вырученные деньги распределяли между собой.

Следователи УМВД доказали причастность подозреваемых к 22 эпизодам противоправной деятельности. Мошенники обманным путём похитили 27 автомобилей на общую сумму более 51 миллиона рублей. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 22 автомобиля, местонахождение пяти иномарок устанавливается.

Расследование уголовного дела в отношении одного из фигурантов – 42-летнего жителя Севастополя – завершено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд для принятия решения. Его соучастник – 43-летний обвиняемый объявлен в федеральный розыск.