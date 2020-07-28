Расследование по делу экс-главы севастопольского Горхоза Тарасова завершено

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-директора Департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова, из команды бывшего градоначальника Дмитрия Овсянникова.

По информации Следкома, он обвиняется в организации превышения должностных полномочий другим лицом – с причинением тяжких последствий.

Напомним, при заключении в декабре 2017 года незаконного госконтракта на строительство канализационно-очистных сооружений «Южные» с компанией «Биотехпрогресс» почти 2 миллиарда рублей, выделенные в качестве аванса подрядчику, растворились в «ОФК банке», который всего 4 месяца спустя был признан банкротом и лишился лицензии на проведение банковских операций.

Распоряжение заключить госконтракт на строительство КОС «Южные» с дополнительным соглашением об исключении условия обязательного казначейского сопровождения аванса Михаил Тарасов дал своему подчиненному – исполняющему обязанности директора Государственного казенного учреждения «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Александру Антюфьеву. Дело этого экс-чиновник в настоящее время рассматривается в суде.

Уголовное дело в отношении самого Тарасова с утверждённым обвинительным заключением сегодня направлено в суд. Михаил Тарасов взят под стажу ещё в октябре 2019 года, на его имущество стоимостью около 2 миллионов рублей наложен арест.