Рассмотрение дела бывшего главного архитектора Севастополя снова перенесли

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Заседание по делу бывшего главного архитектора Севастополя Александра Моложавенко перенесено, сообщает новостной портал ForPost. Такое решение принял Нахимовский районный суд из-за того, что адвокат обвиняемого не явился на рассмотрение дела.

«От защитника – адвоката Пьяникина – поступила телефонограмма, что он не сможет явиться на заседание по состоянию здоровья и просит отложить на иную дату», – пояснила судья Татьяна Дядя.

Участники процесса согласились с тем, что заниматься разбирательствами без адвоката нельзя. Заседание снова перенесли – в этот раз на 25 февраля.

Напомним, бывший главный архитектор Моложавенко проходит по двум уголовным делам, в каждом из которых он обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность.

Вместе с экс-чиновником по объединённому делу проходят экс-начальник управления разрешительной документации Департамента архитектуры Правительства Севастополя Сергей Верба и экс-начальник отдела управления Госстройнадзора и экспертизы Севастополя Савелий Бучков. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, а также служебном подлоге.

Версия следствия такова: с 2016 по 2019 годы фигуранты дела незаконно выдали разрешения на ввод в эксплуатацию корпусов апартаментов на Фиоленте, несмотря на то, что централизованные системы водоснабжения и водоотведения отсутствовали.

Другой эпизод – подозреваемые незаконно выдали заключение о соответствии многоквартирного дома на проспекте Победы требованиям технических регламентов, несмотря на допущенные нарушения норм строительного законодательства. Позже у этого дома обрушилась подпорная стена, которая поддерживала склон под автопарковкой.

Также бывший начальник управления Департамента архитектуры и градостроительства незаконно отменил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Бульвар с объектами торговли по ул. Кесаева в г. Севастополе».