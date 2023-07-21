Описание приготовления:

Для приготовления рассольника подойдут как маринованные, так и квашеные домашние огурцы. Если с квашеными суп получится кисловат, тогда подсыпьте немного сахара для баланса вкуса.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица / Крупы / Рис Блюдо: Супы / Рассольник

Состав / Ингредиенты:

Куриное бедро без кости 2 Штуки

Огурцы маринованные 3-4 Штук

Картофель 3 Штуки

Лук 50 Грамм

Морковь 1 Штука

Паста томатная 2 Ст. ложки

Рис 3 Ст. ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки

Чеснок 1 Зубчик

Лавровый лист 2 Штуки

Вода 2 Литра

Укроп (ветки) 10 Штук

Приправа универсальная По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

43 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рассольник "Домашний"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рассольника. Овощи почистите, помойте вместе с курицей и укропом.

Срежьте куриную кожу, мясо порежьте небольшими кусочками. Вскипятите в кастрюле воду, переложите в нее курицу и варите 15 минут.

Картофель нарежьте средним кубиком, переложите в кастрюлю, варите 10 минут. Тщательно промойте рис, добавьте в суп и также варите 10 минут.

Параллельно разогрейте в сковороде растительное масло, выложите в него нарезанный мелким кубиком репчатый лук и натертую на крупной терке морковь. Жарьте овощи до мягкости.

Огурцы натрите на крупной терке, переложите в сковороду, жарьте все вместе минут 5.

Добавьте томатную пасту, перемешайте, подержите минуту-другую на умеренном огне.

Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте раздавленный зубчик чеснока и пару лавровых листов. Варите суп 5 минут.

Долейте воды до верха кастрюли, доведите суп до кипения. Приправьте солью и перцем по своему вкусу, всыпьте универсальную приправу, добавьте рубленую зелень. Выключите плиту, оставьте рассольник под крышкой минут на 10 настояться.

Рассольник "Домашний" готов! Разлейте по тарелкам и можно звать семью за стол. Предложите к нему домашнюю сметану и свежий хлебушек. Приятного аппетита!