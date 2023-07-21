Рассольник «Домашний»

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Описание приготовления:

Для приготовления рассольника подойдут как маринованные, так и квашеные домашние огурцы. Если с квашеными суп получится кисловат, тогда подсыпьте немного сахара для баланса вкуса.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица / Крупы / Рис Блюдо: Супы / Рассольник

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное бедро без кости 2 Штуки
  • Огурцы маринованные 3-4 Штук
  • Картофель 3 Штуки
  • Лук 50 Грамм
  • Морковь 1 Штука
  • Паста томатная 2 Ст. ложки
  • Рис 3 Ст. ложки
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Лавровый лист 2 Штуки
  • Вода 2 Литра
  • Укроп (ветки) 10 Штук
  • Приправа универсальная По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

43 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рассольник "Домашний"»

Рассольник "Домашний"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рассольника. Овощи почистите, помойте вместе с курицей и укропом.

Рассольник "Домашний"

Срежьте куриную кожу, мясо порежьте небольшими кусочками. Вскипятите в кастрюле воду, переложите в нее курицу и варите 15 минут.

Рассольник "Домашний"

Картофель нарежьте средним кубиком, переложите в кастрюлю, варите 10 минут. Тщательно промойте рис, добавьте в суп и также варите 10 минут.

Рассольник "Домашний"

Параллельно разогрейте в сковороде растительное масло, выложите в него нарезанный мелким кубиком репчатый лук и натертую на крупной терке морковь. Жарьте овощи до мягкости.

Рассольник "Домашний"

Огурцы натрите на крупной терке, переложите в сковороду, жарьте все вместе минут 5.

Рассольник "Домашний"

Добавьте томатную пасту, перемешайте, подержите минуту-другую на умеренном огне.

Рассольник "Домашний"

Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте раздавленный зубчик чеснока и пару лавровых листов. Варите суп 5 минут.

Рассольник "Домашний"

Долейте воды до верха кастрюли, доведите суп до кипения. Приправьте солью и перцем по своему вкусу, всыпьте универсальную приправу, добавьте рубленую зелень. Выключите плиту, оставьте рассольник под крышкой минут на 10 настояться.

Рассольник "Домашний"

Рассольник "Домашний" готов! Разлейте по тарелкам и можно звать семью за стол. Предложите к нему домашнюю сметану и свежий хлебушек. Приятного аппетита!

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