Описание приготовления:
Для приготовления рассольника подойдут как маринованные, так и квашеные домашние огурцы. Если с квашеными суп получится кисловат, тогда подсыпьте немного сахара для баланса вкуса.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица / Крупы / Рис Блюдо: Супы / Рассольник
Состав / Ингредиенты:
- Куриное бедро без кости 2 Штуки
- Огурцы маринованные 3-4 Штук
- Картофель 3 Штуки
- Лук 50 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Паста томатная 2 Ст. ложки
- Рис 3 Ст. ложки
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Чеснок 1 Зубчик
- Лавровый лист 2 Штуки
- Вода 2 Литра
- Укроп (ветки) 10 Штук
- Приправа универсальная По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
43 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рассольник "Домашний"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рассольника. Овощи почистите, помойте вместе с курицей и укропом.
Срежьте куриную кожу, мясо порежьте небольшими кусочками. Вскипятите в кастрюле воду, переложите в нее курицу и варите 15 минут.
Картофель нарежьте средним кубиком, переложите в кастрюлю, варите 10 минут. Тщательно промойте рис, добавьте в суп и также варите 10 минут.
Параллельно разогрейте в сковороде растительное масло, выложите в него нарезанный мелким кубиком репчатый лук и натертую на крупной терке морковь. Жарьте овощи до мягкости.
Огурцы натрите на крупной терке, переложите в сковороду, жарьте все вместе минут 5.
Добавьте томатную пасту, перемешайте, подержите минуту-другую на умеренном огне.
Переложите зажарку в кастрюлю, добавьте раздавленный зубчик чеснока и пару лавровых листов. Варите суп 5 минут.
Долейте воды до верха кастрюли, доведите суп до кипения. Приправьте солью и перцем по своему вкусу, всыпьте универсальную приправу, добавьте рубленую зелень. Выключите плиту, оставьте рассольник под крышкой минут на 10 настояться.
Рассольник "Домашний" готов! Разлейте по тарелкам и можно звать семью за стол. Предложите к нему домашнюю сметану и свежий хлебушек. Приятного аппетита!