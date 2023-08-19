Рассольник на зиму в банках – это популярная заготовка из нарезки сезонных овощей с добавлением разных приправ, позволяющая хозяйке быстро приготовить любимый многими рассольник. Набор овощей может быть разным, но обязательным ингредиентом берутся свежие и даже переросшие, или соленые огурцы, а из круп добавляются перловка или рис.

Рассольник с перловкой и свежими огурцами на зиму

Рассольник с перловкой и свежими огурцами на зиму готовится просто и быстро и основное время занимает подготовка овощей. Упрощают этот процесс кухонные девайсы. Для получения вкуса «Пальчики оближешь» в этом рецепте морковь с луком обжариваем. Перловку заранее замачиваем и отвариваем до полуготовности. Огурцы хорошо подойдут некондиционные.

Ингредиенты –+4 л.

Огурец 1.5 кг

Морковь 500 гр.

Лук репчатый 500 гр.

Помидоры 1 кг

Перловая крупа 250 гр.

Масло растительное 190 мл.

Уксус столовый 9% 80 мл.

Сахар-песок 2 ст.л.

Соль 2 ст.л.

Шаги 90 мин.

Как приготовить рассольник на зиму в банках «Пальчики оближешь»? Овощи очистить, промыть и измельчить огурцы и лук небольшими кубиками. Морковь тонкой соломкой, помидоры прокрутить через мясорубку. Подготовить заранее перловку. В специальной для тушения посуде разогреть растительное масло и на нем обжарить до румяного цвета нарезку лука. К луку переложить нарезку моркови и в течение 4 минут при постоянном помешивании пожарить ее до мягкости. Обжаренные овощи залить помидорной массой и перемешать. После закипания сделать небольшой огонь, посуду прикрыть крышкой и потушить эти ингредиенты в течение 20 минут. По прошествии этого времени к овощам переложить подготовленную перловку, перемешать и потушить еще 5 минут. В последнюю очередь переложить к этой массе нарезку огурцов, высыпать соль с сахаром и вылить столовый уксус. Потушить рассольник еще 10 минут и огонь выключить. Снять пробу и откорректировать вкус. Рассольник разложить по небольшим стерильным банкам и сразу герметично закупорить прокипяченными крышками Приготовленный в банках рассольник с перловкой и свежими огурцами поставить на крышки, на сутки накрыть «шубой» для дополнительной стерилизации и после полного остывания, отправить на хранение в темное и прохладное место. Удачных и вкусных заготовок!

Рассольник с перловкой и солеными огурцами в банках

Соленые огурцы рассольнику с перловкой в банках придают особый пряный вкус, не требуют добавления уксуса и играют роль консерванта. В этом рецепте берем классический для рассольника набор овощей, заранее отвариваем перловку и все ингредиенты тушим в томатном соке без обжаривания.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1,2 л.

Ингредиенты:

Перловка – 200 гр.

Соленые огурцы – 500 гр.

Морковь – 150 гр.

Лук – 100 гр.

Томатный сок – 200 мл.

Масло растительное – 30 мл.

Сахар – 25 гр.

Соль – 25 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки, все ингредиенты для рассольника.

Шаг 2. Перловую крупу заранее отвариваем до полуготовности и остатки воды сливаем.

Шаг 3. Очищаем и промываем овощи. Морковь измельчаем на крупной терке. Лук нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 4. Такими же кубиками нарезаем соленые огурцы.

Шаг 5. Нарезку овощей вместе с перловкой перекладываем в посуду для тушения.

Шаг 6. Заливаем все томатным соком, наливаем растительное масло и высыпаем соль с сахаром. Эти ингредиенты хорошо перемешиваем, доводим до кипения и тушим рассольник на среднем огне в продолжение 25 минут.

Шаг 7. Небольшие банки и крышки заранее стерилизуем. В них раскладываем горячий рассольник, доливаем оставшийся соус и герметично закупориваем.

Шаг 8. Приготовленный в банках рассольник с перловкой и солеными огурцами ставим на крышки, остуживаем под теплым покрывалом и отправляем в место хранения домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Рассольник с перловкой, огурцами и помидорами на зиму

Вариант заготовки на зиму рассольника с перловкой, огурцами и помидорами признается самым вкусным, ведь свежие помидоры имеют свой особенный вкус с ароматом, который отлично сохраняется в этой консервации. Огурцы берем так же свежие. Морковь с луком обжариваем, а помидоры добавляем в измельченном виде, но можно использовать и нарезанными.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 50 минут.

Порции: 4 л.

Ингредиенты:

Свежие огурцы – 1.5 кг.

Свежие помидоры – 1 кг.

Морковь – 0.5 кг.

Лук – 0.5 кг.

Перловка сухая – 250 гр.

Уксус 9% – 80 мл.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1.5 ст.л.

Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перловую крупу на ночь замачиваем в холодной воде. Затем ее промываем, заливаем чистой водой и в продолжение 20 минут отвариваем до полуготовности.

Шаг 2. Сваренную перловку оставляем в кастрюле, чтобы она впитала остатки жидкости.

Шаг 3. Пока перловка варится, очищаем и моем овощи. Измельчаем их с помощью кухонных гаджетов или нарезаем руками.

Шаг 4. В казане разогреваем растительное масло и обжариваем нарезанный лук до золотистого цвета.

Шаг 5. К обжаренному луку перекладываем соломку моркови.

Шаг 6. Затем переливаем перекрученные через мясорубку свежие помидоры и хорошо все перемешиваем.

Шаг 7. На большом огне доводим овощную массу до кипения и тушим при периодическом помешивании в течение 20 минут уже на маленьком огне.

Шаг 8. По прошествии этого времени в овощную массу перекладываем нарезанные огурцы и сваренную перловку. Все еще раз хорошо перемешиваем.

Шаг 9. Тушим рассольник на минимальном огне в течение 10 минут от начала кипения.

Шаг 10. Затем насыпаем к рассольнику нужное количество соли с сахаром, наливаем столовый уксус, перемешиваем и тушим еще 10 минут.

Шаг 11. Горячий рассольник раскладываем по стерильным банкам и герметично закупориваем прокипяченными крышками.

Шаг 12. Приготовленный в банках рассольник с перловкой, огурцами и помидорами в течение суток остуживаем в перевернутом виде и под теплым покрывалом. Хранить такой рассольник можно и при комнатной температуре. Удачных и вкусных заготовок!

Рассольник с болгарским перцем на зиму

Болгарский перец со свежими огурцами не относятся к традиционным ингредиентам рассольника, но заготовка с этими овощами получается с особенным и насыщенным вкусом. Приготовление такого рассольника не отличается от классических вариантов.

Время готовки: 1 час 50 минут.

Время приготовления: 50 минут.

Порции: 6 л.

Ингредиенты:

Свежие огурцы – 1.5 кг.

Болгарский перец – 1 кг.

Свежие помидоры – 1 кг.

Морковь – 1 кг.

Лук – 1 кг.

Петрушка – 1 пучок.

Перловка – 375 гр.

Уксус 9% – 200 мл.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 3 ст.л.

Масло растительное – 300 мл.

Вода – 600 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перловую крупу заранее замочите, затем промойте и отварите в течение 25 минут после закипания до состояния полуготовности.

Шаг 2. Все овощи для рассольника очистите и промойте. Морковь измельчите на крупной терке. Лук и огурцы нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. Болгарский перец нарежьте крупными кусочками.

Шаг 4. Помидоры, в зависимости от размера, разрежьте на половинки или четвертинки.

Шаг 5. Нарезку помидоров со сладким перцем и петрушкой порционно измельчите с помощью блендера.

Шаг 6. В специальной для тушения кастрюле разогрейте растительное масло. На нем в продолжение 15 минут обжарьте нарезку лука с натертой морковью.

Шаг 7. Затем залейте обжаренные овощи смесью помидор с перцем. Добавьте подготовленную перловку, нарезку огурцов, насыпьте соль с сахаром и долейте 600 мл горячей воды.

Шаг 8. Эти ингредиенты перемешайте и потушите на небольшом огне еще 30 минут. В последнюю очередь налейте к рассольнику столовый уксус и через 5 минут огонь выключите.

Шаг 9. Приготовленный рассольник с болгарским перцем горячим расфасуйте по небольшим стерильным банкам, герметично закупорьте и остудите в течение суток в перевернутом виде под махровым полотенцем. Рассольник отлично хранится в любом темном месте. Удачных и вкусных заготовок!

Заправка для рассольника с томатной пастой на зиму

Помидоры в свежем виде, или томатная паста являются обязательными ингредиентами заправки рассольника на зиму, а приготовить ее можно как с добавлением крупы, так и без нее, что решает сама хозяйка. В этом простом рецепте заправку готовим с перловкой, томатной пастой, свежими огурцами и морковью с луком. Перловку берем в пакетике.

Время готовки: 1 час 50 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1,4 л.

Ингредиенты:

Свежие огурцы – 750 гр.

Морковь – 250 гр.

Лук – 250 гр.

Перловка – 125 гр.

Томатная паста – 150 гр.

Уксус 9% – 25 мл.

Сахар – 60 гр.

Соль – 1 ст.л.

Масло растительное – 60 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала отварите в течение 1 часа пакетик перловки.

Шаг 2. Очистите лук с морковью. Лук нарежьте средними кубиками, а морковь измельчите на крупной терке.

Шаг 3. Свежие огурцы промойте и измельчите на крупной терке.

Шаг 4. В отдельную пиалу положите томатную пасту, налейте растительное масло, насыпьте соль с сахаром и хорошо перемешайте до однородного состояния.

Шаг 5. В казан или кастрюлю для тушения переложите измельченные овощи, подготовленную перловку, залейте томатной смесью, перемешайте и на большом огне доведите до кипения.

Шаг 6. Потушите заправку на небольшом огне, при периодическом помешивании в течение 35 минут. Затем вылейте уксус, перемешайте, снимите пробу, откорректируйте вкус и огонь выключите.

Шаг 7. Приготовленную заправку для рассольника с томатной пастой разложите по небольшим стерильным банкам, герметично закупорьте, остудите в перевернутом виде под теплым покрывалом и переставьте в место хранения домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Рассольник «Ленинградский» на зиму

Рассольник «Ленинградский» на зиму в банках, в отличие от других видов такой заготовки, предполагает наличие обязательных ингредиентов: отварной перловки, соленых огурцов, лука с морковью и томата-пюре, хотя есть варианты и со свежими огурцами. В этом рецепте для сбалансированного вкуса добавим к рассольнику огуречный рассол, петрушку, а томатное пюре дополним сладким перцем.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Морковь – 4 шт.

Лук крупный – 4 шт.

Соленые огурцы – 1.5 кг.

Болгарский перец – 4 шт.

Свежие помидоры – 700 гр.

Петрушка – 1 пучок.

Укроп – 1 пучок.

Перловка – 500 гр.

Огуречный рассол – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перловку заранее замочите в холодной воде и поставьте вариться. Очистите и промойте овощи. Лук нарежьте небольшими кубиками. В казане разогрейте растительное масло и обжарьте на нем нарезку лука.

Шаг 2. Любым способом измельчите морковь, добавьте к луку и пожарьте до мягкости.

Шаг 3. Соленые огурцы нарежьте так же маленькими кубиками, переложите к овощной зажарке, перемешайте и потушите на среднем огне в течение 7-10 минут.

Шаг 4. Через мясорубку перекрутите свежие помидоры со сладким перцем. Полученной массой залейте овощи в казане и еще раз перемешайте.

Шаг 5. К этому времени перловка должна свариться. Ее переложите в казан к овощам, перемешайте и тушите рассольник на небольшом огне в течение получаса, не забывая массу помешивать.

Шаг 6. К концу тушения к рассольнику через сито налейте огуречный рассол, снимите пробу и добавьте при необходимости соль по своему вкусу.

Шаг 7. Петрушку и укроп мелко нарубите ножом и добавьте к рассольнику.

Шаг 8. Затем добавьте к рассольнику уксус, еще раз перемешайте и огонь выключите.

Шаг 9. Приготовленный рассольник «Ленинградский» разложите по стерильным банкам, герметично закупорьте и полностью остудите под теплым покрывалом. Рассольник в банках хорошо хранится в любом темном месте. Удачных и вкусных заготовок!

Рассольник, приготовленный в мультиварке на зиму

Рассольник в мультиварке на зиму готовится совсем не сложно. Все ингредиенты помещаются в чашу и тушатся в течение 1,5-2 часов. В этом рецепте вам предлагается более простой и быстрый вариант. Перловку берем в пакетике и отвариваем до готовности, а затем тушим рассольник с измельченными морковью, луком и добавлением томатной пасты.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

Перловка – 160 гр.

Свежие огурцы – 750 гр.

Морковь – 250 гр.

Лук – 250 гр.

Томатная паста – 150 гр.

Сахар – 60 гр.

Соль – 1 ст.л.

Масло растительное – 60 мл.

Уксус 9% – 25 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пакетик перловой крупы заранее и в течение 45 минут отварите до готовности.

Шаг 2. Свежие огурцы промойте и измельчите на крупной терке.

Шаг 3. Очистите и промойте остальные овощи. Морковь натрите на терке, а лук нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 4. Измельченные овощи переложите в мультичашу. В пиале смешайте томатную пасту с растительным маслом, солью и сахаром. Залейте этой смесью овощи, и все хорошо перемешайте. Закройте крышку и включите программу «Тушение» на 35 минут.

Шаг 5. Затем к овощам переложите сваренную перловку, вылейте уксус, перемешайте и продолжите тушение на той же программе еще 10 минут.

Шаг 6. Приготовленный в мультиварке рассольник разложите по стерильным пол-литровым банкам, герметично закройте крышками и полностью остудите под «шубой». Храните рассольник в прохладном месте. Удачных и вкусных заготовок!

Рассольник из переросших огурцов на зиму

Переросшие или некондиционные огурцы имеют хороший вкус и отлично подойдут для приготовления рассольника на зиму. В этом рецепте огурцы и морковь измельчаем на корейской терке, помидоры и лук нарезаем кубиками, перловку отвариваем и все тушим в глубокой посуде.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 7.

Ингредиенты:

Перловка отварная – 200 гр.

Огурцы свежие переросшие – 1.5 кг.

Помидоры – 1.5 кг.

Морковь – 250 гр.

Лук – 350 гр.

Соль – 2 ст.л.

Масло растительное – 250 мл.

Перец черный горошек – 5 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Уксусная эссенция 70% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для рассольника.

Шаг 2. Переросшие огурцы промойте и удалите кончики. Удалять кожуру с семенами или нет, решайте сами в зависимости от состояния огурцов.

Шаг 3. Затем огурцы измельчите на корейской терке и переложите в глубокую посуду для тушения.

Шаг 4. Помидоры промойте, удалите плотную сердцевину, мякоть нарежьте небольшими кубиками и переложите к огурцам.

Шаг 5. Такими же кубиками нарежьте очищенный лук и переложите в посуду к остальным овощам.

Шаг 6. Очищенную морковь измельчите, как и огурцы, на корейской терке.

Шаг 7. Затем к овощам переложите отваренную перловку, налейте растительное масло, насыпьте соль и добавьте лавровый лист с горошками черного перца.

Шаг 8. Все ингредиенты перемешайте и поставьте на большой огонь.

Шаг 9. После закипания тушите рассольник на небольшом огне и при периодическом помешивании в продолжение получаса. Овощи при этом не должны развариться. В конце тушения добавьте к рассольнику уксусную эссенцию и еще раз перемешайте.

Шаг 10. Затем посуду с рассольником снимите с плиты. Заранее простерилизуйте банки с крышками.

Шаг 11. Горячий рассольник расфасуйте по подготовленным банкам и сразу герметично закупорьте.

Шаг 12. Приготовленный рассольник с переросшими огурцами остудите под теплым покрывалом и перенесите в место хранения домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Рассольник с рисом на зиму

Рассольник с рисом на зиму будет у вас хорошим вариантом этой заготовки и особенно для тех, кто перловку не уважает. Рис выбирается круглый или пропаренный и добавляется к овощам в сухом виде. Набор овощей в таком рассольнике берется, как и в классических вариантах.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Огурцы свежие – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Вода – 3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготавливаем, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки, все ингредиенты для рассольника.

Шаг 2. Огурцы промываем под проточной водой и измельчаем на небольшие кубики.

Шаг 3. Очищаем луковицу и нарезаем тонкими четверть кольцами.

Шаг 4. Очищаем морковь и измельчаем на средней терке.

Шаг 5. Нарезку этих овощей перекладываем в кастрюлю для тушения и высыпаем стакан хорошо промытого риса.

Шаг 6. К этой массе выливаем растительное масло и высыпаем соль с сахаром.

Шаг 7. В трех стаканах воды разводим томатную пасту и этой смесью заливаем овощи с рисом. Доводим рассольник до кипения и тушим 35-40 минут на небольшом огне под прикрытой крышкой и при помешивании.

Шаг 8. К концу варки наливаем к рассольнику уксус, перемешиваем, снимаем пробу, корректируем вкус и огонь выключаем.

Шаг 9. Горячий рассольник с рисом перекладываем в стерильные банки, герметично закупориваем, ставим на крышки и прикрываем на сутки махровым полотенцем.

Шаг 10. Приготовленный в банках рассольник переносим в место хранения домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Рассольник на зиму без уксуса

Заготовить рассольник в банках на зиму можно и без уксуса, что больше подойдет для правильного питания. Чтобы рассольник хорошо хранился, к нему в этом рецепте добавим лимонную кислоту. Готовим со свежими огурцами, морковью, луком и томатным соусом.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2 л.

Ингредиенты:

Огурцы свежие – 1.5 кг.

Перловка – 1 ст.

Морковь – 200 гр.

Лук – 200 гр.

Томатный соус – 250 гр.

Соль – 50 гр.

Сахар – по вкусу.

Лимонная кислота – 6 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перловку промойте, на ночь замочите в холодной воде и наутро отварите до полуготовности.

Шаг 2. Очистите и промойте овощи. Морковь измельчите на терке, а лук нарежьте кубиками. В посуду для тушения или в казане разогрейте растительное масло и обжарьте на нем эти овощи до мягкости.

Шаг 3. Свежие огурцы промойте и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 4. Нарезку огурцов и отваренную перловку переложите к обжаренным овощам, насыпьте соль с сахаром, залейте все томатным соусом и перемешайте. Тушите рассольник на небольшом огне и при периодическом помешивании в продолжение 45 минут.

Шаг 5. К концу тушения высыпьте к рассольнику лимонную кислоту, перемешайте, снимите пробу и откорректируйте вкус.

Шаг 6. Приготовленный на зиму рассольник без уксуса разложите по небольшим стерильный банкам, герметично закупорьте крышками, остудите в перевернутом виде и под махровым полотенцем. Затем перенесите на хранение в темное прохладное место. Удачных и вкусных заготовок!