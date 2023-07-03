Описание приготовления:

Чтобы перловка сварилась быстрее, замочите ее заранее в теплой воде на несколько часов. Огурцы выбирайте плотные, хрустящие, их можно не только порезать, но и натереть на крупной терке. Сахар можно и не добавлять, но он сбалансирует кислотность и соль огурцов и сделает вкус пикантным.

Назначение: На обед

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык / Крупы / Перловая крупа / Говяжий язык

Блюдо: Супы / Рассольник

Состав / Ингредиенты:

Язык говяжий 1 Штука

Вода 3 Литра

Перловка 75 Грамм

Соленые огурцы 100 Грамм

Картофель 2 Штуки

Морковь 2 Штуки

Лук репчатый 2 Штуки

Томатная паста 1 Ст. ложка

Масло растительное без запаха 2 Ст. ложки

Рассол из огурцов По вкусу

Сахар По вкусу

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Лавровый лист 1 Штука

Количество порций 6

Калорийность

82 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рассольник с перловкой и говяжьим языком»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рассольника с перловкой и говяжьим языком. Перловку промойте и варите в течение 30-40 минут.

В кастрюлю выложите хорошо промытый говяжий язык и залейте водой, дайте постоять 3 часа. Снова промойте язык, выложите в кастрюлю, добавьте одну порезанную пополам луковицу и морковь. Добавьте немного зелени.

Залейте язык холодной водой и поставьте на средний огонь. Доведите все до кипения, убавьте огонь и варите в течение двух часов, снимая пену. Спустя время достаньте язык из бульона и опустите в холодную воду. Снимите с языка кожу.

Бульон процедите и доведите до кипения. Выложите в кастрюлю отварную перловку.

Добавьте в бульон с перловкой картошку, порезанную соломкой. Варите все на медленном огне в течение 15 минут.

Язык порежьте на кусочки и добавьте в кастрюлю. Варите все еще 5 минут.

В сковороду налейте растительное масло, выложите нарезанный репчатый лук и натертую на крупной терке морковь. Обжаривайте все в течение 5 минут. Добавьте томатную пасту перемешайте и обжаривайте все еще 5 минут перемешивая.

Выложите обжаренные овощи в суп и варите в течение 5 минут.

Соленые огурцы порежьте тонкой соломкой залейте водой и варите на среднем огне в течение 15 минут.

Готовые огурцы добавьте в суп, влейте рассол и выложите лавровый лист. Варите все еще 10 минут на медленном огне. Попробуйте суп на соль, добавьте сахар по вкусу, мелко нарезанную зелень и подавайте к столу.

Приятного аппетита!