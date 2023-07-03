Описание приготовления:
Чтобы перловка сварилась быстрее, замочите ее заранее в теплой воде на несколько часов. Огурцы выбирайте плотные, хрустящие, их можно не только порезать, но и натереть на крупной терке. Сахар можно и не добавлять, но он сбалансирует кислотность и соль огурцов и сделает вкус пикантным.
Назначение: На обед
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Язык / Крупы / Перловая крупа / Говяжий язык
Блюдо: Супы / Рассольник
Состав / Ингредиенты:
- Язык говяжий 1 Штука
- Вода 3 Литра
- Перловка 75 Грамм
- Соленые огурцы 100 Грамм
- Картофель 2 Штуки
- Морковь 2 Штуки
- Лук репчатый 2 Штуки
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Масло растительное без запаха 2 Ст. ложки
- Рассол из огурцов По вкусу
- Сахар По вкусу
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
- Лавровый лист 1 Штука
Количество порций 6
Калорийность
82 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рассольник с перловкой и говяжьим языком»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рассольника с перловкой и говяжьим языком. Перловку промойте и варите в течение 30-40 минут.
В кастрюлю выложите хорошо промытый говяжий язык и залейте водой, дайте постоять 3 часа. Снова промойте язык, выложите в кастрюлю, добавьте одну порезанную пополам луковицу и морковь. Добавьте немного зелени.
Залейте язык холодной водой и поставьте на средний огонь. Доведите все до кипения, убавьте огонь и варите в течение двух часов, снимая пену. Спустя время достаньте язык из бульона и опустите в холодную воду. Снимите с языка кожу.
Бульон процедите и доведите до кипения. Выложите в кастрюлю отварную перловку.
Добавьте в бульон с перловкой картошку, порезанную соломкой. Варите все на медленном огне в течение 15 минут.
Язык порежьте на кусочки и добавьте в кастрюлю. Варите все еще 5 минут.
В сковороду налейте растительное масло, выложите нарезанный репчатый лук и натертую на крупной терке морковь. Обжаривайте все в течение 5 минут. Добавьте томатную пасту перемешайте и обжаривайте все еще 5 минут перемешивая.
Выложите обжаренные овощи в суп и варите в течение 5 минут.
Соленые огурцы порежьте тонкой соломкой залейте водой и варите на среднем огне в течение 15 минут.
Готовые огурцы добавьте в суп, влейте рассол и выложите лавровый лист. Варите все еще 10 минут на медленном огне. Попробуйте суп на соль, добавьте сахар по вкусу, мелко нарезанную зелень и подавайте к столу.
Приятного аппетита!