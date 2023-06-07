Описание приготовления:

Расстегаи можно подавать не только как завтрак или перекус, но и к бульонам. Обычно в отверстие расстегаев наливают бульон или сливочное масло. Но семга рыба сама по себе жирная, поэтому в таком дополнении не нуждается. Не добавляйте сразу всю муку в жидкость, вся мука разная, поэтому ее может понадобиться больше или меньше. Тесто должно быть мягкое и немного липнуть к рукам, а чтобы его легче было вымешивать, смазывайте руки растительным маслом. Чем больше вы будете его вымешивать, тем плотнее оно будет, а лишняя мука только забьет тесто и сделает выпечку жесткой.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга / Мука

Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 500-580 Грамм

Вода 280 Миллилитров (теплая)

Сахар 30 Грамм

Соль 5 Грамм (в тесто + для начинки)

Дрожжи 30 Грамм (живые)

Масло растительное без запаха 100 Грамм (+ для смазывания)

Яйцo 1 Штука

Семга 300 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Зелень По вкусу

Желток для смазки 1 Штука

Перец черный По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

308 ккал

Калорийность

11 г

Белки

11 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Расстегаи с семгой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления расстегаев с семгой.

В теплую воду добавьте соль, сахар, дрожжи и перемешайте до однородности.

Влейте в миску растительное масло, разбейте яйцо и перемешайте до однородности.

Постепенно, просеивая муку в миску, замесите мягкое не липкое тесто. Тесто вымешивайте не менее 5-7 минут. Миску смажьте растительным маслом и, сформировав тесто в шар, положите в нее.

Миску с тестом накройте крышкой и поставьте в теплое место для подъема на 40-60 минут. Тесто должно подняться в два раза.

В миску выложите мелко нарезаный репчатый лук, мелко порезанное филе семги, желток и нарезанную зелень. Все посолите, поперчите и перемешайте.

Тесто разделите на равные части и скатайте шарики, накройте салфеткой или полотенцем и дайте постоять 10 минут. Каждый шарик раскатайте в лепешку и выложите начинку.

Противень смажьте растительным маслом. Поднимите края теста и сформируйте пирожки с открытой серединкой, это и есть расстегаи. Накройте противень с расстегаями и оставьте в теплом месте на 15-20 минут, чтобы поднялись.

Смажьте расстегаи яйцом или молоком и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время достаньте готовые расстегаи, смажьте растительным маслом, накройте и дайте постоять 10 минут.

Приятного аппетита!