Описание приготовления:
Расстегаи можно подавать не только как завтрак или перекус, но и к бульонам. Обычно в отверстие расстегаев наливают бульон или сливочное масло. Но семга рыба сама по себе жирная, поэтому в таком дополнении не нуждается. Не добавляйте сразу всю муку в жидкость, вся мука разная, поэтому ее может понадобиться больше или меньше. Тесто должно быть мягкое и немного липнуть к рукам, а чтобы его легче было вымешивать, смазывайте руки растительным маслом. Чем больше вы будете его вымешивать, тем плотнее оно будет, а лишняя мука только забьет тесто и сделает выпечку жесткой.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга / Мука
Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 500-580 Грамм
- Вода 280 Миллилитров (теплая)
- Сахар 30 Грамм
- Соль 5 Грамм (в тесто + для начинки)
- Дрожжи 30 Грамм (живые)
- Масло растительное без запаха 100 Грамм (+ для смазывания)
- Яйцo 1 Штука
- Семга 300 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Зелень По вкусу
- Желток для смазки 1 Штука
- Перец черный По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
308 ккал
Калорийность
11 г
Белки
11 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Расстегаи с семгой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления расстегаев с семгой.
В теплую воду добавьте соль, сахар, дрожжи и перемешайте до однородности.
Влейте в миску растительное масло, разбейте яйцо и перемешайте до однородности.
Постепенно, просеивая муку в миску, замесите мягкое не липкое тесто. Тесто вымешивайте не менее 5-7 минут. Миску смажьте растительным маслом и, сформировав тесто в шар, положите в нее.
Миску с тестом накройте крышкой и поставьте в теплое место для подъема на 40-60 минут. Тесто должно подняться в два раза.
В миску выложите мелко нарезаный репчатый лук, мелко порезанное филе семги, желток и нарезанную зелень. Все посолите, поперчите и перемешайте.
Тесто разделите на равные части и скатайте шарики, накройте салфеткой или полотенцем и дайте постоять 10 минут. Каждый шарик раскатайте в лепешку и выложите начинку.
Противень смажьте растительным маслом. Поднимите края теста и сформируйте пирожки с открытой серединкой, это и есть расстегаи. Накройте противень с расстегаями и оставьте в теплом месте на 15-20 минут, чтобы поднялись.
Смажьте расстегаи яйцом или молоком и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Спустя время достаньте готовые расстегаи, смажьте растительным маслом, накройте и дайте постоять 10 минут.
Приятного аппетита!