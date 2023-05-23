Рассыпчатое печенье «Хризантемы» к чаю

Классический рецепт знаменитого печенья «Хризантемы» предполагает использование мясорубки. Через нее пропускают тесто, а из полученных колбасок уже формируют цветки. Редакция «Со Вкусом» решила поделиться другим вариантом приготовления данного лакомства. Благодаря ему вам и без мясорубки удастся испечь рассыпчатое печенье «Хризантемы».

Этот десерт хорош тем, что для его приготовления нужны самые простые ингредиенты и не так много времени. Если все необходимые компоненты для данного блюда уже есть на вашей кухне, предлагаем сразу же переходить к выпеканию. И уже меньше чем через час, вы сможете приглашать своих домочадцев к столу.

Как правильно приготовить рассыпчатое печенье «Хризантемы»

Для того чтобы выпечка имела красивый внешний вид, к формовке цветов нужно подойти очень ответственно. Работайте с тестом аккуратно, чтобы вы могли порадовать родных очень аппетитными «хризантемами».

Ингредиенты

Яйцо1 шт. Сливочное масло100 г Разрыхлитель1 ч. л. Сахар50 г Пшеничная мука200 г Соль1 щеп.

Приготовление

В глубокой емкости соедините размягченное сливочное масло с сахаром. Добавьте соль. Хорошенько разотрите всё при помощи вилки. Вбейте яйцо комнатной температуры. Перемешайте ингредиенты, используя венчик. В полученную смесь введите просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Замесите однородное мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Накройте его пищевой пленкой. Уберите в холодильник на 30 минут.Присыпьте рабочую поверхность мукой. Обомните на ней тесто, а затем сформируйте из него толстый валик. Разделите его на 12 частей одинакового размера, каждую из которых скатайте в колбаску. Раскатайте заготовки в ленты длиной не больше 30 см, шириной приблизительно 5 см. Сложите их пополам. Сделайте на заготовках надрезы, не доходя до края. Сверните их в плотные рулетики, формируя цветочки.Выложите заготовки из теста на противень, застеленный пергаментом. Отправьте в разогретую до 170 градусов на 12–15 минут. Готово!

Дайте выпечке немного остыть, а затем посыпьте ее сахарной пудрой. Только предупреждаем, лучше сразу же печь двойную порцию этого лакомства. Ведь не успеете вы моргнуть, а на блюде не останется ни единой печенюшки. Этот аппетитный десерт сметут со стола за считаные минуты!