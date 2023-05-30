Рассыпчатое тесто и ароматная начинка. Разгружаем морозилку к лету и готовим вкуснейший ягодный пирог

Открытые пироги были и остаются актуальными для жителей юга Европы. В основном, в кулинарных книгах итальянцев можно увидеть открытые пироги с разными видами выпечки. Вероятно, когда-то пицца тоже для Италии считалась пирогом.

Сейчас в нашей стране известно про пироги как закрытого, так и открытого типа. В дань традициям готовятся в основном закрытые пироги. Многие не готовят пироги с открытой начинкой, так как ягодное варенье или фрукты вытекают за пределы выпекаемой части. Но, есть рецепты пирогов, из которых не вытекает начинка. Мы хотим рассказать про один из таких ягодных пирогов.

Ингредиенты теста для ягодного пирога:

мука — 260 г;

разрыхлитель — ч.л.;

соль — щепотка;

ваниль — щепотка;

сахар — 80 г;

сливочное масло — 100 г;

яйцо — шт.;

сметана — 50 г.

Ингредиенты начинки для ягодного пирога:

ягоды — 500 г;

сметана — 250 г;

сахар — 130 г;

кукурузный крахмал — 40 г.

Приготовление ягодного пирога:

В муку высыпаем разрыхлитель, соль, ваниль и сахар, соединяем с холодным сливочным маслом, создаем сливочную крошку. В смесь выливаем холодную сметану, разбиваем яйцо и начинаем формировать колобок теста.

Необходимо замешивать тесто быстро, чтобы масло не растаяло. Заворачиваем тесто в целлофан и убираем в холодильник на полчаса.

Далее тесто выкладываем в форму для выпекания (25 см в диаметре), формируем дно и небольшие бортики. Основа должна находиться в холодильнике, пока готовится начинка.

Смешиваем сметану, сахар и кукурузный крахмал. Выкладываем в сотейник ягоды и сметанную массу. На среднем огне, постоянно помешивая, готовим начинку.

Доводим смесь до кипения, а затем убираем с огня. Дно теста прокалываем вилкой в нескольких местах, выкладываем начинку, распределяем по дну.

Выпекать пирог нужно при 180 градусах 40 минут.

Перед выпеканием можно покрошить на начинку миндаль и добавить в качестве украшения ягоды.

Получается отменный красивый пирог для чаепития.